Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Foto: EFE

El viaje de Javier Milei dejó varios puntos para analizar, entre el que se destaca la firma, junto a Benjamin Netanyahu, del “Acuerdo de Isaac”.

Tal como lo explican las cuentas de Instagram @chicasenrrii y @e_perdonado, el acuerdo fue presentado como un nuevo marco estratégico para fortalecer la cooperación en el Hemisferio Occidental, abarca las áreas de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, inteligencia artificial, comercio y diplomacia conjunta en foros internacionales.

El nombre tiene que ver con que “Isaac” es el hijo de Abraham en la tradición bíblica, y el acuerdo se construye explicitamente sobre la lógica de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020.

Según explican las cuentas en redes, Argentina se compromete a un intercambio de inteligencia en tiempo real con Israel, traslado de la embajada argentina a Jerusalén, apoyo a Israel en foros como la ONU y apertura a tecnología israelí de seguridad.

Javier Milei en Israel. Foto: Presidencia

Además, la Casa Rosada asumió el rol de anfitrión ideológico del bloque: liderará la adhesión de otras naciones latinoamericanas a la iniciativa.

Además, el informe analiza la presencia de Peter Thiel en la Argentina en el mismo momento en el que el presidente se encontraba en tierras israelíes.