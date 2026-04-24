Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

Después del envío de la Reforma Electoral al Congreso, desde el Gobierno barajan distintas posibilidades ante una eventual falta de apoyos para avanzar en la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que habría cosechado el rechazo de varios aliados.

Si bien idea principal es concretar su eliminación, hay quienes diseñaron un plan B luego de que tanto el PRO como la UCR anticiparan su descontento por los deseos del oficialismo de acelerar el tratamiento.

Es en este contexto que los encargados de negociar se preparan para desplegar la estrategia que les permita conquistar las voluntades necesarias para la sanción de la ley.

En tanto, se propuso aplicar ligeras modificaciones y avanzar en la suspensión de las primarias, algo que ocurrió durante los comicios de medio término de 2025, o quitarles el carácter de obligatorias para que pasen a ser optativas.

El oficialismo se prepara para debatir la Reforma Electoral. Foto: X @wadodecorrido

“Es muy probable que varios sectores no quieran apoyar la eliminación. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias”, planteó a la agencia Noticias Argentinas un miembro de la mesa política del Gobierno.

Lo cierto es que el presidente Javier Milei estableció dos prioridades: la eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos. Estos son los puntos que generan más resistencia en el arco político.

El proyecto contempla además cambios en los requisitos legales para presentar listas, busca suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur, e incluye Ficha Limpia, entre otros términos.

De todas maneras, en el Ejecutivo anticipan “guiños” en el articulado del proyecto que podrían ser leídos como un gesto para los gobernadores aliados. Entre los ejemplos figuran el casillero que se incluye en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría enganchar las listas locales a las nacionales, y la determinación de vetar la idea de virar hacia un sistema de “circunscripciones uninominales”.

En las filas oficiales anticipan que el proceso será similar al de la reforma laboral y aseguran que supondrá tiempo y debate para avanzar en la determinación.