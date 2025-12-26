La buena noticia sobre la salud de la niña víctima de una bala perdida en Navidad: “Responde a estímulos”

La menor permanece internada en Ramos Mejía tras recibir un disparo mientras miraba fuegos artificiales. Su estado es delicado y la familia pide justicia.

Ramos Mejía Foto: siniestro

Angelina, de 12 años, fue víctima de una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, la localidad bonaerense del partido de Morón. Según informaron familiares de la niña, se encuentra “estable y responde a estímulos”.

El siniestro ocurrió a las 00.05, cuando la joven observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos, junto a su familia. Tras lo acontecido, debió ser trasladada a la Clínica La Trinidad en Ramos Mejía.

Centro médico Trinidad Ramos Mejía. Foto: Galeno.

Según explicaron fuentes cercanas a la familia, “hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe”. La situación de la menor continúa complicada y su evolución aún es reservada.

El calibre de la bala con la que la menor fue herida sería de 9 o 40 milímetros, según resultó la tomografía realizada por los profesionales de la salud en las últimas horas.

El tío abuelo de la niña explicó que “los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes, a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero, la bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor”.

Balearon a una menor en Morón Foto: NA

A su vez, el hombre recaló sobre las zonas afectadas por el proyectil: “Es muy importante que no haya afectado a la parte motriz, como el habla y el movimiento”, y añadió: “Mi hermana es la abuela, vengo todos los días, nací en esta casa también y de chiquito tiraba cohetes. Antes eran cañitas voladoras, ahora son balas”.

Ricardo comunicó que “si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”. El futuro se decidirá en las próximas horas.

Acerca de los perpetradores del incidente, el tío abuelo pidió que se haga justicia. “Espero que esto no vuelva a pasar, que caiga el responsable. Hay gente que no quiere hacer la denuncia porque tiene miedo de ir a la comisaría, se puede denunciar de manera anónima”, reclamó.

Otras fuentes familiares mencionaron que, al momento del hecho, la niña “cayó desplomada” y fue inmediatamente trasladada al Hospital San Juan de Dios de forma particular. El disparo habría llegado “de costado”, según explicaron.

Debido a la gravedad de la herida, la niña debió ser rápidamente trasladada a la Clínica en Ramos Mejía donde permanece internada.