Casa Rosada Foto: Foto generada con IA Canal 26

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete de dos horas y media en la que se definieron los pasos a seguir en materia económica y administrativa. El encuentro se realizó este viernes 8 de mayo y tuvo como ejes centrales la reestructuración del Presupuesto, la aceleración de los recortes en la planta estatal y la coordinación de la agenda legislativa para lo que resta del año.

Durante la jornada, el presidente argentino realizó una exposición inicial de treinta minutos donde analizó el panorama general de la gestión. Posteriormente, se abordaron los detalles de la reorganización presupuestaria que el Ejecutivo prevé formalizar este mismo viernes, sentando las bases del plan de gestión para el período 2026-2027.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la decisión de profundizar la reducción del gasto público. El Gobierno ratificó que el objetivo es concluir la etapa de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos del Estado hacia finales de mayo. En sintonía con esto, los ministros evaluaron la situación de diversos organismos internacionales que permanecen bajo auditoría del oficialismo.

Reunión del Gabinete de Javier Milei. Foto: Presidencia

En el plano legislativo, el oficialismo busca retomar la iniciativa en el Congreso. Participaron de este tramo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y representantes del bloque en el Senado, con el fin de ordenar las prioridades parlamentarias y dar volumen a los proyectos que el Ejecutivo enviará en los próximos meses.

Cabe recordar que el encuentro de Gabinete se realizó posterior a la conferencia de prensa de la que participaron Manuel Adorni junto con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, donde se brindaron detalles adicionales sobre los anuncios del día.