De Vido - Cristina Kirchner

Tras la finalización de la feria judicial, se retomó el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos con un esquema de audiencias que apunta a imprimirle mayor dinamismo a un proceso de enorme volumen. El debate ingresará en una etapa con ampliaciones sucesivas y algunas presentaciones presenciales luego de los cuestionamientos por la escasa frecuencia de audiencias, que podría extender el juicio durante varios años, y los abogados de Cristina Kirchner y Julio De Vido pidieron la nulidad del juicio.

El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es impulsada por la fiscal Fabiana León. Las audiencias se desarrollan de manera virtual a excepción de las declaraciones indagatorias, que serán presenciales. El cronograma fija encuentros los martes a partir de las 13.30 y los jueves desde las 9.

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner solicitó la nulidad del juicio al considerar que el proceso está viciado desde su origen. Durante la reanudación del debate oral, su abogado Carlos Beraldi sostuvo que la causa se inició a partir de un engaño, cuestionó la designación de los funcionarios judiciales intervinientes y puso en duda la validez de los testimonios de los imputados colaboradores.

Avanza la Causa cuadernos. Foto: Captura

En su exposición ante el tribunal, Beraldi afirmó: “Estamos en presencia de un proceso nulo, este proceso surgió de un engaño, se incurrió en el vicio de forum shopping. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera”. Según planteó, la forma en que se conformó el tribunal compromete la legalidad de todo el expediente.

El letrado también apuntó contra la aplicación de la Ley del Arrepentido, al señalar que fue utilizada como una herramienta de coerción. En ese sentido, advirtió que la Justicia se transformó “en un elemento de presión y de chantaje”. Y agregó: “Hablemos de la estafa de los arrepentidos, este proceso se sostiene sobre un artificio que supone ser la supuesta Ley de los Arrepentidos, acá no se usó un mecanismo legal. Se los quebró, a través de la detención preventiva”.

Al cerrar su intervención, Beraldi reclamó una decisión ejemplificadora por parte del tribunal. “Les pido que esto tenga un punto, que estas prácticas no se repitan, esto no puede ocurrir. Esto se tiene que sancionar, con la nulidad de todo, si dejamos que evolucione seguiremos avalando ilegalidades”, sostuvo.

Julio De Vido. Foto: NA

En la misma línea se expresó Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien también pidió que se declare la nulidad del juicio. Con fuertes cuestionamientos al accionar judicial, afirmó: “No se tiene que empezar la audiencia hasta que no se termina la instrucción suplementaria, hasta tanto quede completa, este juicio no debería haber empezado”.

Además, Rusconi cuestionó el encuadre de la acusación contra De Vido, a quien se señala como organizador del sistema de sobornos. Al respecto, sostuvo: “Hay que demostrar que participó como organizador, hay que describir hechos”.