Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la causa vialidad. Foto REUTERS/Tomas Cuesta

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó que se pondrá en marcha la etapa de declaraciones indagatorias en el marco de la Causa Cuadernos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue convocada para abrir la ronda de testimonios de manera presencial y será el próximo martes 17 de marzo.

Para la misma jornada, los magistrados también citaron al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al expediente, entre ellos Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa. Debido a la magnitud del proceso y la cantidad de involucrados, el tribunal —conformado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— solicitó a los abogados defensores que anticipen si sus clientes prestarán declaración o si optarán por negarse a responder preguntas.

Las audiencias tendrán lugar en la Sala AMIA de los Tribunales de Retiro bajo un esquema híbrido. Esto quiere decir que solo asistirán físicamente los convocados de cada día, mientras que el resto de los procesados seguirá las instancias vía Zoom.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Al desestimar los últimos recursos presentados por las defensas, los jueces señalaron que existe una intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio”. En su resolución, los magistrados indicaron: “Desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

Por su parte, la fiscal Fabiana León respaldó la continuidad del proceso y advirtió sobre el riesgo de prescripción de ciertos delitos si se permiten nuevas demoras. Durante su intervención, León destacó la resistencia de la fiscalía ante lo que calificó como “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral”.

Cabe resaltar que el inicio de esta fase presencial será posible luego de que el Consejo de la Magistratura finalizara las obras de remodelación en la Sala AMIA. Las refacciones, que se extendieron durante varios meses, incluyeron la reparación integral de los techos abovedados y de los pisos técnicos, afectados previamente por filtraciones y humedad.

La Cámara de Casación rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Cámara Federal de Casación denegó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otras demandas. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la ex mandataria.

La decisión fue en voto mayoritario, con el rechazo al pedido de la defensa de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó por hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa. Al explicar su postura, Gustavo Hornos señaló que se trata de una “modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad y no de una situación equiparable a la libertad plena”.