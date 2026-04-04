Julio De Vido. Foto: NA

Julio De Vido permanece internado bajo cuidados intensivos en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación cardíaca en el penal de Ezeiza. El exministro de Planificación Federal de 76 años fue trasladado el pasado miércoles 1° de abril luego de que los médicos del Servicio Penitenciario Federal le diagnosticaran una fibrilación auricular.

Según informaron fuentes cercanas a Infobae, este viernes 3 se le realizó un procedimiento para estabilizar su condición. Actualmente, De Vido se encuentra bajo monitoreo constante y recibe anticoagulantes por vía intravenosa a la espera de nuevos estudios programados para la semana próxima.

La defensa del exministro viene alertando sobre el deterioro de su estado físico desde su detención en noviembre de 2025 por la Tragedia de Once. De Vido padece diabetes insulino dependiente desde hace más de 20 años, además de hipertensión y cardiopatías crónicas.

Julio De Vido, Río Turbio, Causa por corrupción

Pocas semanas atrás, durante su declaración en el juicio por la causa Cuadernos, el exfuncionario había lanzado un duro diagnóstico ante el Tribunal Oral Federal N° 7. “Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”.

A pesar de que su defensa invocó tanto su edad como sus patologías para solicitar la prisión domiciliaria, la Justicia rechazó sistemáticamente los pedidos. Los abogados sostuvieron que el penal no garantiza el suministro regular de insulina ni la dieta específica que requiere su cuadro. Sin embargo, estas presentaciones fueron denegadas por el juez de ejecución penal Ricardo Basílico y ratificadas por la Cámara de Casación.

En su última indagatoria ante el juez Enrique Méndez Signori, De Vido no solo insistió en su estado de salud, sino que rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación en la causa Cuadernos, donde se lo procesó junto a la expresidenta Cristina Kirchner. Mientras el exministro cumple su condena de cuatro años por administración fraudulenta, su hospitalización reabrió el debate sobre las condiciones de detención para pacientes con enfermedades crónicas de avanzada edad en el sistema penitenciario.

“Con este Poder Judicial puedo morir presa”: la definición de Cristina Kirchner en su declaración ante los Tribunales de Comodoro Py

Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos. La expresidenta asistió de manera presencial debido a que se estableció esta modalidad de manera obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

En una nueva jornada del juicio por la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner se presentó ante los Tribunales federales de Comodoro Py. Durante su declaración, la exmandataria ratificó su postura sobre la existencia de un plan de persecución en su contra y lanzó una dura advertencia sobre su futuro. “Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, lanzó.

La exjefa de Estado, procesada en este expediente como presunta líder de una asociación ilícita abocada al cobro de sobornos en la obra pública, calificó todo el proceso como un “gran disparate”. Además, se negó a responder el interrogatorio de las partes y cuestionó la legitimidad de los funcionarios judiciales.

“Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez [Claudio Bonadío] y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?”, sentenció. Tras finalizar su exposición, Cristina regresó a su residencia en el barrio de Constitución, donde continúa cumpliendo con el arresto domiciliario derivado de su condena en la causa Vialidad.