Tragedia de Once: rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Julio De Vido

El exfuncionario de 75 años seguirá privado de su libertad en el penal de Ezeiza.

Julio De Vido

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación, Julio De Vido. La negativa fue comunicada en horas de la tarde de este martes 23 de diciembre y dispuso que continúe su condena en el penal de Ezeiza.

La Justicia consideró que ni su edad ni su estado de salud habilitan de manera automática la modalidad de detención domiciliaria, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. La solicitud había sido formulada por los abogados del exfuncionario con el argumento de que De Vido supera los 75 años y padece múltiples patologías crónicas.

Noticia en desarrollo.