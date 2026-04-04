Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente Foto: Instagram

Daniel Scioli brindó detalles sobre la estrategia del Gobierno para atraer turismo internacional a través de cielos y mares abiertos. El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación dijo que se apuntará a un mercado de 700 mil visitantes y un impacto de 324 millones de dólares.

“En la era Milei, a los cielos abiertos para el turismo se suman los mares abiertos, con el objetivo de atraer cada vez más turistas internacionales en un mercado que representa 700 mil visitantes para la Argentina y un impacto de 324 millones de dólares, con arribos a Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Daniel Scioli brindó detalles de la estrategia del Gobierno.

“El objetivo ahora es que el Puerto de Mar del Plata se convierta en un polo de atracción turística para este segmento. Agradezco a la Prefectura Naval Argentina, a la Armada Argentina, al Puerto de Mar del Plata y a las empresas armadoras: el capitán Remi Eriksen, vicepresidente de Operaciones de Buques de 66 Expeditions, y Pablo Tsolis, director de Navijet, con quienes recorrimos la zona y quienes demostraron su compromiso para que en la próxima temporada recibamos al barco Seaventure, con el impacto positivo que esto generará en la ciudad cada vez que lleguen turistas a Mar del Plata”, expresó Scioli.

Además, mencionó el acompañamiento del canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa Carlos Presti; y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. “Fundamentales para avanzar en esta agenda que impulsa el turismo, la conectividad y el desarrollo de la ciudad”, dijo.