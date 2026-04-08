Daniel Scioli Foto: Captura

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el crecimiento del turismo religioso en Argentina y aseguró que “casi tres millones de turistas se movilizaron por Semana Santa”, consolidando a este segmento como uno de los más dinámicos del sector.

El funcionario destacó este movimiento turístico durante la presentación del primer Encuentro de la Virgen del Rocío en América, que se llevó a cabo este martes en Mar del Plata, evento que se desarrollará desde el 17 al 19 de abril en Buenos Aires y que reunirá entidades, asociaciones y hermandades rocieras de siete países.

Scioli destacó que casi 3 millones de personas viajaron en Semana Santa.

Al respecto, Scioli remarcó que es sumamente importante impulsar este tipo de iniciativas: “Es un honor presentar este encuentro tan importante de turismo religioso, que tendrá un gran impacto tanto en lo cultural como en lo económico. El turismo religioso es un segmento que une y dinamiza a todas las regiones del país”.

Además, Scioli destacó que el encuentro permitirá recibir a unos dos mil turistas internacionales, quienes podrán conocer destinos clave del turismo religioso, como el Camino del Cura Brochero en Córdoba o la Virgen de Itatí en Corrientes.

Durante la presentación también participaron el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; la organizadora del evento, Cristina Vargas; la directora General de Culto porteña, Pilar Bosco; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

“Este evento refleja el espíritu del inmigrante, hoy nos acompaña Florencio Aldrey Iglesias, un pionero que llegó de España con una valija de cartón llena de ilusiones y la llenó de satisfacciones, y con su trabajo y perseverancia es un empresario que apuesta y sigue invirtiendo en Argentina”, amplió el funcionario.

Daniel Scioli Foto: Captura

La celebración de la fe y el turismo en Argentina: “El turismo religioso mueve millones de turistas”, dijo Scioli

El turismo religioso continúa consolidándose en todo el país y, solamente durante Semana Santa, se movilizaron cerca de 3 millones de personas, generando así un impacto económico superior a los 800 mil millones de pesos.

“‘La fe mueve montañas’, dice la Biblia, y el turismo religioso mueve millones de turistas; y donde hay turistas hay trabajo. Donde hay un turista, moviliza distintos rubros de la economía", destacó Daniel Scioli al insistir en que los encuentros religiosos genera movimiento en todo el país.

“La provincia de Corrientes, con su emblemática Virgen de Itatí, logró un 80 por ciento de ocupación hotelera. En Puerto Madryn, el Vía Crucis submarino fue acompañado por miles de personas desde la costa. En Misiones, miles de espectadores asistieron a la interpretación de la Misa Criolla a cargo de Chango Spasiuk”, remarcó el secretario de Turismo.