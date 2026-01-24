El encuentro se realizó este viernes 23 de enero. Foto: Embajada de Italia en Argentina

La Libertad Avanza comenzó a sostener encuentros con miras a preparar el debate legislativo sobre el acuerdo comercial firmado entre Unión Europea y el Mercosur, cuyo tratamiento está previsto para el período de sesiones extraordinarias convocado entre el 2 y el 27 de febrero. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió al embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, con quien abordó aspectos vinculados a la ratificación interna del pacto a pesar del revés del Parlamento Europeo, que lo paralizó y ahora deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

Menem destacó la relevancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y subrayó su impacto para la Argentina, señalando que “reafirma la decisión de la Argentina de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y regida por reglas claras, como condición necesaria para volver a crecer, atraer inversiones y generar empleo genuino”.

El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

En los próximos días, la Cámara Baja avanzará en la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur, que tendrán a su cargo la emisión de dictámenes previos al debate en el recinto. Según fuentes consultadas por TN, una de las propuestas del oficialismo es designar a la diputada Juliana Santillán como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en reemplazo de Fernando Iglesias, quien concluyó su mandato como legislador nacional y será el embajador argentino ante la Unión Europea.

Desde el oficialismo destacaron que, constitucionalmente, el Congreso no puede modificar lo acordado entre los bloques, sino únicamente aceptarlo o rechazarlo, por lo que la estrategia de La Libertad Avanza se centrará en lograr un dictamen favorable que impulse una rápida aprobación del tratado.

Los detalles del encuentro entre Martín Menem y el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti

Durante la reunión que mantuvieron el diputado Martín Menem y el embajador Fabrizio Nicoletti, se puso de manifiesto el vínculo entre ambos países y subrayaron el buen momento que atraviesa la relación bilateral entre la Argentina e Italia sustentada en sólidos lazos históricos, culturales y humanos. En este contexto, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar profundizando el vínculo político y parlamentario, además de impulsar una agenda compartida enfocada en el desarrollo, la cooperación y la inversión.

Del encuentro también formaron parte el vicejefe de Misión, Darío Savoriti; el consejero político de la embajada italiana, Roberto Taraddei, y Suyay Mathiú, subdirectora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Además, se valoró la función de los Grupos Parlamentarios de Amistad y se remarcó la importancia de fortalecer el diálogo y el intercambio entre los parlamentos de ambos países. En este contexto, Menem ratificó el compromiso de la Cámara Baja para “seguir trabajando en el fortalecimiento de la relación entre la Argentina e Italia, a partir de valores compartidos, una visión común sobre el desarrollo y una cooperación estratégica orientada al crecimiento y al bienestar de ambos pueblos”.