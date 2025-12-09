Comienzan los preparativos de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso: Adorni se reúne con Patricia Bullrich y Martín Menem

El jefe de Gabinete coordina la agenda legislativa con Bullrich, afuera de Seguridad y adentro del Senado; y Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Los funcionarios se reúnen en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Manuel Adorni lleva adelante una reunión con Patricia Bullrich y Martín Menem en Casa Rosada. El encuentro se enmarca en la agenda legislativa y en la antesala de la reunión del Consejo de Mayo que también encabezará el jefe de Gabinete a las 13.30 del martes 9 de diciembre con vistas a que brinde una conferencia de prensa minutos más tarde.

El jefe de ministros intenta aceitar el puente abierto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la previa a la apertura de sesiones extraordinarias programadas para el miércoles 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes.

Con el temario definido, desde Casa Rosada van en la búsqueda de los apoyos necesarios para cumplimentar las voluntades de Javier Milei y aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral que diseñaron los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo.

Consejo de Mayo. Foto: NA

Reunión del Consejo de Mayo: qué temas van a tratar

El Consejo de Mayo intentará definir los pormenores de la presentación del informe final del cuerpo que intentó materializar en proyectos de ley los 10 puntos contemplados en el Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán.

La Libertad Avanza despliega su estrategia que cuenta con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para torcer el complejo año legislativo que atravesó el Gobierno. De esta forma, los interlocutores del oficialismo definen los próximos pasos a seguir.

La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich tiene intención de acelerar el tratamiento de la reforma laboral y planea convocar y presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse esta semana. Sin embargo, hay quienes aclaran que la tarea es compleja y los tiempos podrían prolongarse.