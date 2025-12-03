Martín Menem fue ratificado como presidente de la Cámara de Diputados: “Estamos construyendo una Argentina próspera”

Después de que hayan jurado los 127 diputados en una sesión especial en la Cámara, Martín Menem tomó la palabra tras haber sido ratificado como el presidente. Qué dijo sobre la actividad parlamentaria y cómo definió a la actualidad del gobierno de Javier Milei.

Martín Menem en la jura de diputados electos. Foto: NA

Martín Menem fue ratificado como el presidente de la Cámara de Diputados este miércoles 3 de diciembre. El funcionario brindó un discurso tras la jura de los 127 legisladores tras las elecciones del 26 de octubre, agradeció a quienes apoyaron las reformas que quiere implementar el gobierno de Javier Milei y sostuvo que se está construyendo “una Argentina próspera”.

Tras la propuesta de Gabriel Borboroni, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, el recinto dio el visto bueno para que Martín Menem continúe en el cargo.

Además del espacio violeta, acompañaron la designación el PRO, Provincias Unidas, UCR, la Coalición Cívica, el bloque Coherencia, el bloque Independencia, el bloque Producción y Trabajo, el monobloque de Natalia De la Sota e Inovación Federal. Fuerza Patria decidió no respaldar la moción, mientras que el Frente de Izquierda se abstuvo de la votación.

Menem consideró que el rumbo del Gobierno “empieza a consolidarse”. “Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura”, dijo. Además, reconoció a Milei “por su liderazgo encarar el proceso de estabilización más profunda y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas”.