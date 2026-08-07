Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

Corridas y tensión en el Congreso: las fotos de los incidentes en la marcha contra de la Ley de Propiedad Privada La policía se enfrentó a los manifestantes utilizando camines hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Las imágenes que dejó otro día político cargado de tensión.