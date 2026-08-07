Corridas y tensión en el Congreso: las fotos de los incidentes en la marcha contra de la Ley de Propiedad Privada

Ley de Tierras
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
NOTICIAS ARGENTINAS Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA
NOTICIAS ARGENTINAS Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Fotografía: NA