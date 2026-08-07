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Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.
Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

Corridas y tensión en el Congreso: las fotos de los incidentes en la marcha contra de la Ley de Propiedad Privada

La policía se enfrentó a los manifestantes utilizando camines hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Las imágenes que dejó otro día político cargado de tensión.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ley de Tierras

Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

Ley de Tierras

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Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

Ley de Tierras

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Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

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Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

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Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

Ley de Tierras

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Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada.

Fotografía: NA

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Marcha en el Congreso

Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Marcha en el Congreso

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Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Marcha en el Congreso

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Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

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Marcha en el Congreso

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Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

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Marcha en el Congreso

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Fotografía: NA

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Fotografía: NA

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Fotografía: NA

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Fotografía: NA

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Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

Fotografía: NA

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Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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NOTICIAS ARGENTINAS Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso.

Fotografía: NA

Marcha en el Congreso

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Fotografía: NA

Marcha en el Congreso
CongresoRepresión
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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