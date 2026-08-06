Piedrazos, carros hidrantes y caos: enfrentamientos entre la policía y los manifestantes frente al Congreso

Caos frente al Congreso. Foto: Canal26.com

La marcha frente al Congreso en contra de la Ley de Propiedad Privada que se debate este jueves 6 de agosto escaló a un enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes cerca de las 17, al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. El caos se estiró con el paso del tiempo, y al menos 12 personas fueron detenidas.

Mientras los senadores discutían dentro del recinto, se dieron escenas de violencia en la manifestación que reunió a miles de personas, desde autoconvocados a gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones políticas.

Enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el Congreso

Bajo una intensa lluvia, los manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el uso de un camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos.

En ese contexto, las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes desde temprano, restringiendo la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

La protesta nació en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y se realizó bajo consignas como “La tierra no se vende”.

Enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el Congreso.

“La marcha de hoy es inmensa. Más allá de la convocatoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, la sociedad salió a la calle para rechazar la ley. A pesar del triunfo a medias que ya se obtuvo de que quiten el capitulo de extranjerización de la tierra, el pueblo está colmando la plaza frente al Congreso”, señalaron desde la CTA-A.

Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encontraban en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Los ejes del proyecto de Inviolabilidad Privada

Desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que, en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Ley del Manejo del Fuego

Se deroga el artículo que establecía que, en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos, se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.