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Lali Espósito, Dillom y Fito Páez se sumaron a la marcha en el Congreso: las fotos y los videos en la protesta

Mientras el Senado debatía la iniciativa y miles de personas se manifestaban frente al Recinto y en distintos puntos del país, músicos y actores utilizaron tanto las redes sociales como el espacio público para expresar su rechazo al proyecto.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lali Espósito y Dillom dijeron presente en las protestas contra la denominada “Ley de Tierras” en Congreso.
Lali Espósito y Dillom dijeron presente en las protestas contra la denominada “Ley de Tierras” en Congreso. Foto: Instagram lali - rip.dillom
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La participación de artistas y referentes de la cultura argentina se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la jornada de protestas contra la denominada “Ley de Tierras”. Mientras el Senado debatía la iniciativa y miles de personas se manifestaban frente al Congreso y en distintos puntos del país, músicos y actores utilizaron tanto las redes sociales como el espacio público para expresar su rechazo al proyecto.

La movilización comenzó al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado previamente el capítulo más cuestionado de la propuesta, vinculado a la extranjerización de tierras. Sin embargo, la convocatoria se mantuvo y, con el paso de las horas, se registraron momentos de tensión cuando fuerzas federales desplegadas en el operativo de seguridad utilizaron gases y camiones hidrantes ante parte de los manifestantes concentrados en la Ciudad de Buenos Aires.

Lali Espósito y Dillom participaron de la manifestación frente al Congreso

Entre las figuras más reconocidas que asistieron a la protesta estuvieron Lali Espósito y Dillom. La cantante se acercó con el rostro cubierto para evitar ser identificada y participó de manera pacífica junto al referente del trap argentino.

Lali Espósito en las protestas contra la denominada “Ley de Tierras” en Congreso. Foto: Instagram lali

La presencia de ambos no sorprendió a sus seguidores, ya que días antes habían expresado públicamente su postura. A través de sus redes sociales, Lali había convocado a sumarse a la jornada con un mensaje directo: “Nos encontramos el jueves, en la plaza, en el Congreso para defender nuestra tierra, el agua y los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

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Por su parte, Dillom también había manifestado su rechazo durante uno de sus recitales, donde desplegó una bandera con la inscripción “La patria no se vende 06/08”, una de las consignas más repetidas durante la jornada.

Lali Espósito y Dillom dijeron presente en las protestas contra la denominada “Ley de Tierras” en Congreso. Foto: Instagram rip.dillom

A estas expresiones se sumó el músico Catriel, que publicó un video en sus redes sociales con fuertes cuestionamientos al proyecto. “Guarda que quieren vender la Patagonia, no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata en agonía”.

Actores y referentes culturales se pronunciaron en redes sociales

La protesta también contó con el respaldo de distintas figuras del ámbito actoral. Valentina Bassi compartió imágenes desde la movilización junto a su hijo y publicó un contundente mensaje dirigido a los senadores: “Senadores, los estamos mirando”.

La actriz Valentina Bassi se manifestó contra de la denominada “Ley de Tierras”. Foto: Instagram bassivalentina_

La actriz ya había participado previamente de una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas para visibilizar las preocupaciones de distintos sectores culturales frente al tratamiento legislativo de la iniciativa.

Actrices Argentina también se manifestó contra de la denominada “Ley de Tierras”. Foto: Instagram bassivalentina_

En ese mismo encuentro estuvo Laura Azcurra, quien durante la tarde difundió imágenes desde las inmediaciones del Congreso. En los videos compartidos en sus redes se observó a una multitud entonando el cántico “La patria no se vende”, lema que también lució en su vestimenta.

La aparición de Fito Páez desde Bariloche sorprendió en plena jornada

Uno de los momentos más comentados de la tarde llegó cerca de las 18:15 (hora argentina), cuando Fito Páez publicó un video desde Bariloche para mostrar su participación en una de las concentraciones realizadas fuera de Buenos Aires.

Desde Bariloche, Fito Páez se sumó a la jornada de protestas contra la denominada “Ley de Tierras”. Créditos: Instagram fitopaezmusica

Acá en Bariloche marchamos por Argentina”, escribió el músico rosarino junto a las imágenes en las que aparece acompañado por otros manifestantes.

Durante la grabación, Páez explicó el desarrollo de la movilización local y reforzó el mensaje que predominó en las distintas convocatorias del país. “Acá, en la marcha, vamos a esperar a la columna que viene del otro lado y vamos a ir al Centro Cívico. La Argentina no se vende, maestro. ¿Tan difícil es de entender?”, señaló.

De esta manera, referentes de distintas generaciones y disciplinas artísticas se sumaron a una jornada atravesada por el debate legislativo y la movilización social, aportando visibilidad a una discusión que trascendió el ámbito político para instalarse también en el mundo de la cultura y el espectáculo.

CongresoFito PáezLali EspósitoLaura Azcurra
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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