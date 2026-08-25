Con más de 15 prestaciones gratuitas, Sandra Pettovello habilitó el recorrido del Tren 25 de Mayo en la provincia de Salta

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezaron el acto de apertura del dispositivo sociosanitario del Tren 25 de Mayo. La actividad contó con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales y marcó el comienzo del itinerario de la formación ferroviaria en el municipio salteño de Campo Quijano.
El programa móvil contempla la cobertura de más de 15 servicios orientados a la contención social y sanitaria de la población local. Entre las prestaciones operativas se destacan:
- Atención oftalmológica con confección y entrega de anteojos
- Controles odontológicos y odontopedriátricos
- Consultas de fonoaudiología
- Esquema de vacunación
- Asistencia técnica para la resolución de trámites ante organismos estatales
Además, la agenda incorporó instancias de educación alimentaria junto con talleres recreativos, culturales y pedagógicos destinados a niños y familias de las comunidades visitadas. La iniciativa busca descentralizar el acceso a servicios esenciales y facilitar la atención primaria en localidades alejadas de los centros urbanos principales.
Durante la jornada inaugural, las autoridades recorrieron los vagones adaptados y supervisaron el inicio de la atención al público en el predio ferroviario. Se prevé que la formación continúe su trayecto por diferentes nodos del mapa provincial durante las próximas semanas para ampliar la cobertura territorial.