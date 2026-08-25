Causa Cuadernos: un exdirectivo de Techint ratificó ante el tribunal el pago de casi 1 millón de dólares a Baratta, exmano derecha de De Vido

Héctor Zabaleta, exdirectivo del grupo Techint, ratificó haber realizado seis entregas de dinero en efectivo en pesos a Roberto Baratta, exmano derecha del entonces ministro Julio De Vido Foto: Captura de pantalla

En el marco del juicio oral por la Causa Cuadernos, Héctor Zabaleta, exdirectivo del grupo Techint, declaró este martes 25 de agosto en calidad de testigo y ratificó haber realizado seis entregas de dinero en efectivo en pesos a Roberto Baratta, exmano derecha del entonces ministro Julio De Vido, por una suma equivalente a cerca de 1 millón de dólares. Las visitas del exfuncionario a las oficinas de la firma quedaron registradas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno entre junio y diciembre de 2008.

Durante su testimonio ante las preguntas de la fiscal Fabiana León, Zabaleta confirmó la veracidad de los registros: “Sí, es cierto”, indicó, para luego precisar que las entregas “eran de dinero”. Respecto al volumen de los paquetes, detalló: “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”.

Roberto Baratta, foto NA

Sumado a eso, el testigo remarcó sobre la orden recibida. “A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza. Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”, señaló.

La situación de Zabaleta y Betnaza cuenta con un encuadre particular dentro del expediente. Aunque estuvieron procesados por estos desembolsos, la Justicia les otorgó un tratamiento diferenciado al considerar que los pagos no se vincularon a la obra pública, sino a una situación de emergencia surgida tras la decisión del gobierno de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor en Venezuela con el objetivo de lograr la intercesión del Poder Ejecutivo argentino para garantizar la integridad y el regreso de los trabajadores de la empresa. Por este motivo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó sus procesamientos en 2020 y posteriormente el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de ambos y del CEO del grupo, Paolo Rocca.

Julio de Vido y Roberto Baratta

Pese a que el tribunal presidido por Enrique Méndez Signoti le recordó al testigo la posibilidad de abstenerse de declarar para evitar la autoincriminación, Zabaleta respondió los cuestionamientos de las partes. En su intervención, relató su vínculo personal y laboral con Paolo Rocca, detalló sus días de detención y negó contactos con miembros de la firma durante dicho período.

La jornada cerró con un momento de tensión cuando el tribunal rechazó un planteo de la defensa de Baratta respecto a supuestas contradicciones de la declaración. Al respecto, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta cuestionó la validez del testimonio y dijo: “Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”.

La fiscalía pidió la pena máxima para Julio De Vido y los hermanos Schoklender por la causa “Sueños Compartidos”

La causa Sueños Compartidos ingresó en una instancia decisiva luego de que el fiscal Diego Velasco solicitara las penas máximas previstas para los principales acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Durante una extensa exposición de más de diez horas ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el representante del Ministerio Público pidió condenas de seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.