Becas Progresar 2026: cuándo abre la segunda inscripción y cuánto se cobra tras la reciente convocatoria del Gobierno

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello Foto: NA

La Secretaría de Educación de la Nación oficializó la segunda y última convocatoria de las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes que buscan acceder a una ayuda económica para continuar o finalizar sus estudios. La medida fue establecida mediante la Resolución 485/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La nueva convocatoria contempla fechas de inscripción diferentes según la línea de beca y permite que quienes no se hayan postulado durante la primera instancia puedan realizar el trámite antes del cierre del período anual.

Becas Progresar. Foto: ANSES

Cuándo comienzan las inscripciones a las Becas Progresar

La Secretaría de Educación fijó los siguientes plazos para la segunda convocatoria:

Finalización de la educación obligatoria : del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

Fomento de la educación superior : del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

La línea de Finalización de la educación obligatoria está destinada a estudiantes que buscan completar sus estudios secundarios y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Fomento de la educación superior alcanza a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, mientras que Progresar Enfermería está orientada a quienes se forman en esta área del sector de la salud.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con los requisitos establecidos por el programa, vinculados principalmente con la edad, los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar, además de las condiciones académicas correspondientes.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción se realiza de manera online. Los estudiantes deben contar con una cuenta en Mi Argentina y seguir estos pasos:

Registrarse o ingresar a Mi Argentina.

Acceder al sitio oficial de Progresar.

Iniciar sesión con usuario y contraseña.

Seleccionar la línea de beca correspondiente.

Completar el formulario con datos personales, encuesta y datos académicos.

Enviar la solicitud y esperar la publicación de los resultados.

Consultar posteriormente el estado de la postulación desde la plataforma.

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

Durante 2026, el monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000 para las distintas líneas. El pago se divide en dos partes: $28.000 corresponden al 80% mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y puede abonarse posteriormente cuando el estudiante acredita el cumplimiento de los requisitos académicos.

Becas Progresar. Foto: Freepik-Canal 26.

Quienes fueron seleccionados en la primera convocatoria pueden recibir 12 cuotas, mientras que los estudiantes que ingresen durante esta segunda convocatoria tendrán 6 pagos.