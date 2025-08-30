Sin harina ni azúcar: cómo hacer el brownie saludable más rico de todos en pocos minutos

Esta receta permite reducir el consumo de carbohidratos y azúcares sin sacrificar la textura húmeda y esponjosa que caracteriza al brownie, convirtiéndolo en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Cómo hacer el brownie saludable más rico de todos. Foto: unsplash

El brownie es un clásico de la repostería estadounidense que se originó en 1897 en un local de Boston llamado Sears Roebuck. Según la historia, un error del pastelero al preparar un bizcochuelo dio lugar a esta receta que se convirtió en un manjar apreciado en todo el mundo. Hoy, existen distintas versiones para disfrutarlo al máximo y una de ellas en su receta saludable.

Esta versión saludable mantiene el sabor intenso del chocolate, pero reemplaza ingredientes tradicionales por opciones más nutritivas, como la harina de almendras y el chocolate sin azúcar. Además, permite reducir el consumo de carbohidratos y azúcares sin sacrificar la textura húmeda y esponjosa que caracteriza al brownie, convirtiéndolo en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Receta de brownie saludable sin harina ni azúcar

Ingredientes

200 g de chocolate sin azúcar

200 g de margarina light a temperatura ambiente

3 huevos

1 cucharada de estevia (o miel como alternativa)

50 ml de leche de almendras

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de esencia de vainilla

70 g de harina de almendras

100 g de nueces

10 g de polvo de hornear

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y forrar un molde con papel manteca o aceitarlo bien. Derretir el chocolate a baño María. En un bowl, mezclar el aceite, las yemas, la estevia, la esencia de vainilla y el polvo de hornear. Incorporar la margarina al chocolate derretido y mezclar hasta integrar. Batir las claras a punto de nieve y reservar. Sumar el chocolate a la mezcla de huevos y mezclar bien. Agregar de a poco la harina de almendras y la leche, integrando suavemente. Incorporar las claras batidas con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad. Triturar las nueces y añadir a la mezcla. Verter la preparación en el molde y hornear durante 25 minutos.

Tiempo total de preparación: 45 minutos (incluyendo horneado).

Consejos adicionales

Los huevos deben estar a temperatura ambiente , ya que se montan mejor, así que se recomienda sacarlos de la heladera antes de empezar.

Se puede reemplazar la estevia por miel para un sabor más natural.

Servir tibio para disfrutar del chocolate derretido y la textura húmeda.

Este brownie saludable combina el sabor intenso del chocolate con ingredientes nutritivos, perfecto para meriendas, postres o un antojo dulce sin remordimientos.