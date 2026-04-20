Receta fácil de torta de limón del chef Pedro Lambertini: “La que no falla, esa que te salva los mates”
Una preparación ideal para llevar a una juntada y disfrutarla como un postre. Se destaca por ser fácil de hacer y con ingredientes accesibles,
La torta de limón es un clásico que nunca falla. Es un postre que combina a la perfección lo dulce con un toque cítrico que la vuelve fresca y liviana, ideal para una merienda o después de comer. El equilibrio entre la acidez del limón y la dulzura de la masa la convierte en una de las preparaciones más elegidas durante todo el año.
Además de su sabor, se destaca por ser fácil de preparar y con ingredientes accesibles, lo que la convierte en una torta perfecta tanto para quienes recién empiezan en la cocina como para los más experimentados que buscan una receta rendidora y deliciosa. A continuación, te presentamos la receta fácil y sencilla del chef Pedro Lambertini que compartió a través de su cuenta de X @PedroLambertini.
Receta fácil de torta de limón del chef Pedro Lambertini
Ingredientes necesarios para la torta de limón de Pedro Lambertini
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite común
- Ralladura de 2 limones
- 1 cdita de extracto de vainilla
- Jugo de medio limón
- Leche, hasta completar 1 taza
- 2 tazas de harina leudante, o el equivalente de harina 0000 + polvo de hornear + sal
Paso a paso: preparación de la torta de limón que nunca falla
- Batir los huevos con el azúcar, la ralladura y la vainilla.
- Incorporar el aceite y la leche.
- Terminar con la harina tamizada.
- Colocar en un molde forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado, y cocinar en horno precalentado a 160 grados durante una hora, o hasta que, al pinchar un palillo en el centro, salga limpio.
- Desmoldar y terminar con azúcar impalpable y glasé de limón.
Tip clave del chef: cómo elegir el molde ideal para la torta de limón
En el posteo, el chef aclaró que no incluyó el tipo de molde en la receta porque utilizó uno muy particular: un savarín con tapa que compró en El Corte Inglés y que no suele ser común en la mayoría de las cocinas. Por eso, en lugar de indicar un modelo específico, prefirió dar un consejo para que cualquiera pueda aplicar con los utensilios que tenga a mano.
“Pero la regla es simple y lógica: cuanto más amplio el molde, más baja queda la torta; cuanto menos amplio, más alta”, explicó el chef.
“Para estas cantidades, calculen un molde de 16 a 18 cm. Este tiene 20, pero tiene tubo central”, agregó.