Torta de limón del chef Pedro Lambertini. Foto: X/PedroLambertini

La torta de limón es un clásico que nunca falla. Es un postre que combina a la perfección lo dulce con un toque cítrico que la vuelve fresca y liviana, ideal para una merienda o después de comer. El equilibrio entre la acidez del limón y la dulzura de la masa la convierte en una de las preparaciones más elegidas durante todo el año.

Además de su sabor, se destaca por ser fácil de preparar y con ingredientes accesibles, lo que la convierte en una torta perfecta tanto para quienes recién empiezan en la cocina como para los más experimentados que buscan una receta rendidora y deliciosa. A continuación, te presentamos la receta fácil y sencilla del chef Pedro Lambertini que compartió a través de su cuenta de X @PedroLambertini.

Receta fácil de torta de limón del chef Pedro Lambertini

Ingredientes necesarios para la torta de limón de Pedro Lambertini

2 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite común

Ralladura de 2 limones

1 cdita de extracto de vainilla

Jugo de medio limón

Leche, hasta completar 1 taza

2 tazas de harina leudante, o el equivalente de harina 0000 + polvo de hornear + sal

Torta de limón del chef Pedro Lambertini. Foto: X/PedroLambertini

Paso a paso: preparación de la torta de limón que nunca falla

Batir los huevos con el azúcar, la ralladura y la vainilla. Incorporar el aceite y la leche. Terminar con la harina tamizada. Colocar en un molde forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado, y cocinar en horno precalentado a 160 grados durante una hora, o hasta que, al pinchar un palillo en el centro, salga limpio. Desmoldar y terminar con azúcar impalpable y glasé de limón.

Tip clave del chef: cómo elegir el molde ideal para la torta de limón

En el posteo, el chef aclaró que no incluyó el tipo de molde en la receta porque utilizó uno muy particular: un savarín con tapa que compró en El Corte Inglés y que no suele ser común en la mayoría de las cocinas. Por eso, en lugar de indicar un modelo específico, prefirió dar un consejo para que cualquiera pueda aplicar con los utensilios que tenga a mano.

“Pero la regla es simple y lógica: cuanto más amplio el molde, más baja queda la torta; cuanto menos amplio, más alta”, explicó el chef.

Torta de limón del chef Pedro Lambertini. Foto: X/PedroLambertini

“Para estas cantidades, calculen un molde de 16 a 18 cm. Este tiene 20, pero tiene tubo central”, agregó.