Cuatro ingredientes, tres pasos y sin horno: paso a paso, cómo hacer la torta de limón más rica de todas

Una delicia para los amantes de lo dulce: fácil, rápida, económica y sin secretos. No requiere experiencia en la cocina y siempre te saca de un apuro. Tenés que probarla sí o sí.

La torta de limón más rica de todas.

La tarta de limón con galletitas es un clásico infalible de la cocina argentina. Deliciosa, simple y sin complicaciones, resulta ideal tanto para quienes se inician en la cocina como para los que buscan algo dulce en pocos minutos.

Más allá de su practicidad, su sabor no tiene nada que envidiarle a las preparaciones más elaboradas: la frescura del limón junto con la suavidad de la leche condensada dan como resultado una crema única e irresistible.

Por su parte, las galletitas aportan la base perfecta: un toque crocante que contrasta con la suavidad de la crema y completa la experiencia de este postre clásico que nunca pasa de moda.

Torta de limón. Foto Freepik.

Receta de tarta de limón sin horno

Prepararla es muy sencillo: con ingredientes comunes y unos pocos pasos, la base estará lista en menos de 20 minutos, y luego solo hay que dejarla enfriar en la heladera.

Ingredientes (para 6-8 porciones)

200 g de galletitas tipo María

100 g de manteca (derretida)

1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)

Jugo de 2 limones (aprox. 100 ml)

Ralladura de 1 limón

Paso a paso

Preparar la base: Triturar las galletitas hasta obtener migas finas. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una pasta homogénea. Colocar esta mezcla en un molde (20-22 cm de diámetro) presionando bien para que quede compacta. Reservar. Preparar la crema: En un bol, combinar la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una crema suave y uniforme. Armar la tarta: Verter la crema sobre la base de galletitas y alisar con una espátula. Llevar a la heladera por al menos 2 horas para que tome consistencia.

Cómo hacer torta de limón sin horno.

El resultado es una tarta deliciosa, perfecta tanto como postre como para acompañar unos buenos mates en la merienda. Por eso, esta receta nunca falla: es rápida, práctica y versátil, ideal para cualquier momento del día.