Masa de tapas de empanadas: la receta para que te queden igual a la de las rotiserías

Para preparar este manjar te contamos los secretos para que te queden deliciosas tanto frito como al horno. ¿Cuál preferís?

Empanadas, el infalible de la cocina Foto: Freepik

La empanada es una de las grandes estrellas de la gastronomía argentina y es una gran opción para comer algo rico y fácil. Si querés evitar el delivery, te dejamos dos recetas ideales para hacer la masa frita y la versión común para el horno.

La diferencia entre ambas radica en sus ingredientes. La primera tiene grasa, la segunda se hace con manteca y aceite de oliva.

Receta ideal para empanadas caseras Foto: Freepik

Cómo hacer Masa para empanadas fritas

Ingredientes

500 gramos de harina

1/2 taza de agua

1/2 cucharada de sal

100 gramos de grasa bovina

Procedimiento

Primero, en una olla al fuego con agua, colocar la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasar a un bowl y reservar hasta que entibie. A continuación, agregar la harina hasta obtener una masa. Llevar a la mesada y amasar hasta que quede lisa (se puede sumar harina, si es necesario). Después, dejar reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos. Pasado ese tiempo, formar bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pasar por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm. Por último, rellenar con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocinar las empanadas fritas en grasa.

Empanadas, comida. Foto: Freepik

Cómo hacer tapas para empanadas al horno

Ingredientes

500 gramos de harina

2 pizcas de sal

100 gramos de manteca

1 huevo

2 cucharadas de aceite de oliva

150 mililitros de agua

Procedimiento