Masa de tapas de empanadas: la receta para que te queden igual a la de las rotiserías

Para preparar este manjar te contamos los secretos para que te queden deliciosas tanto frito como al horno. ¿Cuál preferís?
domingo, 7 de septiembre de 2025, 17:45
Foto: Freepik

La empanada es una de las grandes estrellas de la gastronomía argentina y es una gran opción para comer algo rico y fácil. Si querés evitar el delivery, te dejamos dos recetas ideales para hacer la masa frita y la versión común para el horno.

La diferencia entre ambas radica en sus ingredientes. La primera tiene grasa, la segunda se hace con manteca y aceite de oliva.

Cómo hacer Masa para empanadas fritas

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 1/2 taza de agua
  • 1/2 cucharada de sal
  • 100 gramos de grasa bovina

Procedimiento

  1. Primero, en una olla al fuego con agua, colocar la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasar a un bowl y reservar hasta que entibie.
  2. A continuación, agregar la harina hasta obtener una masa. Llevar a la mesada y amasar hasta que quede lisa (se puede sumar harina, si es necesario).
  3. Después, dejar reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
  4. Pasado ese tiempo, formar bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pasar por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
  5. Por último, rellenar con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocinar las empanadas fritas en grasa.
Foto: Freepik

Cómo hacer tapas para empanadas al horno

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 2 pizcas de sal
  • 100 gramos de manteca
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 150 mililitros de agua

Procedimiento

  1. Primero, separar cuatro cucharadas de harina y colocar el resto en un bowl grande. Realizar un hueco en el centro y agregar la manteca en trozos. Incorporar de a poco y suma el huevo.
  2. A continuación, agregar el aceite y la sal disuelta en agua. Mezclar bien y seguir amasando hasta que quede una masa lisa.
  3. Introducir la bola de masa en un recipiente enharinado y reposar en la heladera por tres horas. Retirar la masa y armar las tapas de empanadas con un bolillo y un cortante redondo.
  4. Para finalizar, rellenar las tapas de empanadas con el relleno que más te guste y cocina en el horno por 10 minutos.