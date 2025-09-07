Masa de tapas de empanadas: la receta para que te queden igual a la de las rotiserías
Para preparar este manjar te contamos los secretos para que te queden deliciosas tanto frito como al horno. ¿Cuál preferís?
La empanada es una de las grandes estrellas de la gastronomía argentina y es una gran opción para comer algo rico y fácil. Si querés evitar el delivery, te dejamos dos recetas ideales para hacer la masa frita y la versión común para el horno.
La diferencia entre ambas radica en sus ingredientes. La primera tiene grasa, la segunda se hace con manteca y aceite de oliva.
Cómo hacer Masa para empanadas fritas
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 1/2 taza de agua
- 1/2 cucharada de sal
- 100 gramos de grasa bovina
Procedimiento
- Primero, en una olla al fuego con agua, colocar la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasar a un bowl y reservar hasta que entibie.
- A continuación, agregar la harina hasta obtener una masa. Llevar a la mesada y amasar hasta que quede lisa (se puede sumar harina, si es necesario).
- Después, dejar reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, formar bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pasar por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
- Por último, rellenar con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocinar las empanadas fritas en grasa.
Cómo hacer tapas para empanadas al horno
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 2 pizcas de sal
- 100 gramos de manteca
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 150 mililitros de agua
Procedimiento
- Primero, separar cuatro cucharadas de harina y colocar el resto en un bowl grande. Realizar un hueco en el centro y agregar la manteca en trozos. Incorporar de a poco y suma el huevo.
- A continuación, agregar el aceite y la sal disuelta en agua. Mezclar bien y seguir amasando hasta que quede una masa lisa.
- Introducir la bola de masa en un recipiente enharinado y reposar en la heladera por tres horas. Retirar la masa y armar las tapas de empanadas con un bolillo y un cortante redondo.
- Para finalizar, rellenar las tapas de empanadas con el relleno que más te guste y cocina en el horno por 10 minutos.