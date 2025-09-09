Cómo preparar brownie de chocolate Dubái, la receta más irresistible de todas para un postre delicioso
El chocolate Dubái se volvió un auténtico fenómeno viral gracias a su sabor intenso y su combinación de texturas cremosas y crujientes. Es un ingrediente de lujo que transforma cualquier postre en algo especial, y uno de los más populares en redes es el brownie con chocolate Dubái.
Este chocolate combina leche, crema de pistacho y trocitos de masa kataifi, dando como resultado un sabor único y una textura que mezcla suavidad y crujiente. Perfecto para comerlo solo o para convertir un postre clásico en algo espectacular.
Nuestra propuesta consiste en preparar un brownie tradicional de cacao, rellenarlo con crema de chocolate Dubái y finalizar con una cobertura de pistacho y kataifi bañado en almíbar, un ingrediente muy popular en Oriente Medio, Turquía, Grecia y los Balcanes.
Receta para hacer brownie de chocolate Dubái
Ingredientes
Para la masa:
- 80 g de harina
- 200 g de azúcar
- 3 huevos
- 150 g de mantequilla
- 100 g de cacao
Para el relleno:
- 200 g de chocolate Dubái (puede ser el de Cofler)
- 100 g de crema para batir
Para la cobertura:
- 150 g de pistachos picados
- 200 g de pasta kataifi en fideos tostados. Se puede simular este tipo de pasta con la masa philo tradicional y luego cortarla en láminas finas para tener un producto muy similar. También se consigue en Panadería Armenia (Scalabrini Ortiz 1317) por $ 9.000 los 500 gramos.
- 100 g de azúcar
- 100 g de agua
- 1 chorrito de jugo de limón
Paso a paso
Brownie:
- Precalentar el horno a 150 °C y preparar un molde cuadrado o rectangular con papel de horno.
- Derretir la mantequilla y mezclar con el azúcar.
- Incorporar la harina y el cacao tamizados.
- Agregar los huevos y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
- Verter en el molde y hornear entre 30 y 40 minutos.
- Dejar enfriar y desmolda.
Relleno:
- Trocear el chocolate Dubái y colocar en un recipiente junto con la nata.
- Cocinar a fuego lento hasta que se integre en una crema suave. Reservar.
3. Cobertura:
- En una cacerola, calentar el agua con el azúcar hasta que hierva.
- Agregar el jugo de limón y dejar reducir unos minutos hasta lograr un almíbar ligero.
- Retirar del fuego y mezclar con la pasta kataifi y los pistachos picados.
4. Montaje:
- Cortar el brownie por la mitad y rellenar con la crema de chocolate Dubái.
- Cortar en porciones y cubrir cada pieza con la mezcla de kataifi y pistacho.