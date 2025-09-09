Cómo preparar brownie de chocolate Dubái, la receta más irresistible de todas para un postre delicioso

En solo unos minutos y siguiendo unos simples pasos, el clásico brownie se transforma en una versión aún más exquisita gracias al toque especial del chocolate Dubái.
martes, 9 de septiembre de 2025, 18:00
El chocolate Dubái se volvió un auténtico fenómeno viral gracias a su sabor intenso y su combinación de texturas cremosas y crujientes. Es un ingrediente de lujo que transforma cualquier postre en algo especial, y uno de los más populares en redes es el brownie con chocolate Dubái.

Este chocolate combina leche, crema de pistacho y trocitos de masa kataifi, dando como resultado un sabor único y una textura que mezcla suavidad y crujiente. Perfecto para comerlo solo o para convertir un postre clásico en algo espectacular.

Nuestra propuesta consiste en preparar un brownie tradicional de cacao, rellenarlo con crema de chocolate Dubái y finalizar con una cobertura de pistacho y kataifi bañado en almíbar, un ingrediente muy popular en Oriente Medio, Turquía, Grecia y los Balcanes.

Receta para hacer brownie de chocolate Dubái

Ingredientes

Para la masa:

  • 80 g de harina
  • 200 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 150 g de mantequilla
  • 100 g de cacao

Para el relleno:

  • 200 g de chocolate Dubái (puede ser el de Cofler)
  • 100 g de crema para batir

Para la cobertura:

  • 150 g de pistachos picados
  • 200 g de pasta kataifi en fideos tostados. Se puede simular este tipo de pasta con la masa philo tradicional y luego cortarla en láminas finas para tener un producto muy similar. También se consigue en Panadería Armenia (Scalabrini Ortiz 1317) por $ 9.000 los 500 gramos.
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de agua
  • 1 chorrito de jugo de limón
Paso a paso

Brownie:

  1. Precalentar el horno a 150 °C y preparar un molde cuadrado o rectangular con papel de horno.
  2. Derretir la mantequilla y mezclar con el azúcar.
  3. Incorporar la harina y el cacao tamizados.
  4. Agregar los huevos y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Verter en el molde y hornear entre 30 y 40 minutos.
  6. Dejar enfriar y desmolda.

Relleno:

  1. Trocear el chocolate Dubái y colocar en un recipiente junto con la nata.
  2. Cocinar a fuego lento hasta que se integre en una crema suave. Reservar.

3. Cobertura:

  1. En una cacerola, calentar el agua con el azúcar hasta que hierva.
  2. Agregar el jugo de limón y dejar reducir unos minutos hasta lograr un almíbar ligero.
  3. Retirar del fuego y mezclar con la pasta kataifi y los pistachos picados.

4. Montaje:

  1. Cortar el brownie por la mitad y rellenar con la crema de chocolate Dubái.
  2. Cortar en porciones y cubrir cada pieza con la mezcla de kataifi y pistacho.