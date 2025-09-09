Cómo preparar brownie de chocolate Dubái, la receta más irresistible de todas para un postre delicioso

En solo unos minutos y siguiendo unos simples pasos, el clásico brownie se transforma en una versión aún más exquisita gracias al toque especial del chocolate Dubái.

Brownie Dubai. Foto: Instagram @appuntogm

El chocolate Dubái se volvió un auténtico fenómeno viral gracias a su sabor intenso y su combinación de texturas cremosas y crujientes. Es un ingrediente de lujo que transforma cualquier postre en algo especial, y uno de los más populares en redes es el brownie con chocolate Dubái.

Este chocolate combina leche, crema de pistacho y trocitos de masa kataifi, dando como resultado un sabor único y una textura que mezcla suavidad y crujiente. Perfecto para comerlo solo o para convertir un postre clásico en algo espectacular.

Nuestra propuesta consiste en preparar un brownie tradicional de cacao, rellenarlo con crema de chocolate Dubái y finalizar con una cobertura de pistacho y kataifi bañado en almíbar, un ingrediente muy popular en Oriente Medio, Turquía, Grecia y los Balcanes.

Brownie Dubai. Foto: Instagram @antojos_patisserie

Receta para hacer brownie de chocolate Dubái

Ingredientes

Para la masa:

80 g de harina

200 g de azúcar

3 huevos

150 g de mantequilla

100 g de cacao

Para el relleno:

200 g de chocolate Dubái (puede ser el de Cofler)

100 g de crema para batir

Para la cobertura:

150 g de pistachos picados

200 g de pasta kataifi en fideos tostados. Se puede simular este tipo de pasta con la masa philo tradicional y luego cortarla en láminas finas para tener un producto muy similar. También se consigue en Panadería Armenia (Scalabrini Ortiz 1317) por $ 9.000 los 500 gramos.

100 g de azúcar

100 g de agua

1 chorrito de jugo de limón

Brownie Dubai. Foto: Instagram @antojos_patisserie

Paso a paso

Brownie:

Precalentar el horno a 150 °C y preparar un molde cuadrado o rectangular con papel de horno. Derretir la mantequilla y mezclar con el azúcar. Incorporar la harina y el cacao tamizados. Agregar los huevos y batir hasta obtener una mezcla homogénea. Verter en el molde y hornear entre 30 y 40 minutos. Dejar enfriar y desmolda.

Relleno:

Trocear el chocolate Dubái y colocar en un recipiente junto con la nata. Cocinar a fuego lento hasta que se integre en una crema suave. Reservar.

3. Cobertura:

En una cacerola, calentar el agua con el azúcar hasta que hierva. Agregar el jugo de limón y dejar reducir unos minutos hasta lograr un almíbar ligero. Retirar del fuego y mezclar con la pasta kataifi y los pistachos picados.

4. Montaje: