El secreto de los cocineros para recalentar pizza y que quede perfecta:

El secreto de los cocineros para recalentar pizza. Foto: Unsplash.

Recalentar una pizza puede parecer algo sencillo, pero muchas veces el resultado no es el esperado. El microondas suele dejar la masa húmeda y blanda, mientras que el horno puede resecarla o endurecer los bordes. Por eso, varios cocineros coinciden en que existe una forma mucho más efectiva de devolverle textura y sabor a una porción del día anterior.

El método que recomiendan muchos chefs consiste en usar una sartén y generar un poco de vapor durante la cocción. Con esta técnica, la base vuelve a quedar crocante y el queso se derrite de manera uniforme, logrando un resultado muy similar al de una pizza recién salida del horno.

De hecho, distintas pruebas realizadas por el portal gastronómico Serious Eats concluyeron que este procedimiento ofrece un resultado mucho más cercano al de una pizza recién hecha que el microondas o el horno tradicional.

El secreto de los cocineros para recalentar pizza. Foto: ChatGPT.

El método de la sartén que recomiendan los cocineros

El proceso es muy sencillo y solo requiere una sartén con tapa. Los pasos son los siguientes:

Colocar la porción de pizza en una sartén antiadherente a fuego medio. Dejar que la base se caliente durante unos minutos para que recupere su textura crujiente. Agregar unas pocas gotas de agua en la sartén, evitando que caigan sobre la pizza. Tapar enseguida para que el vapor generado ayude a fundir el queso.

Ese pequeño aporte de agua produce vapor dentro de la sartén, lo que permite que la parte superior de la pizza se caliente sin que la masa pierda su crocancia.

Según explican los especialistas del instituto culinario America’s Test Kitchen, este método funciona porque combina calor directo en la base con vapor en la parte superior, algo similar a lo que ocurre en hornos profesionales utilizados para preparar pizzas.

El secreto de los cocineros para recalentar pizza. Foto: ChatGPT.

Por qué el microondas y el horno no logran el mismo efecto

El microondas calienta los alimentos mediante ondas que hacen vibrar las moléculas de agua. En el caso de la pizza, esto provoca que la masa absorba humedad y pierda su textura crocante, por lo que suele quedar blanda o gomosa.

El horno, por su parte, puede recalentarla de forma más pareja, pero con frecuencia reseca la masa o endurece los bordes, sobre todo si la pizza ya estuvo varias horas guardada.

Por eso, muchos cocineros coinciden en que la técnica de la sartén con vapor es una de las mejores opciones para recalentar pizza en casa, ya que permite recuperar el equilibrio ideal entre base crujiente, salsa caliente y queso derretido