Hacer helado casero para recibir la primavera: el paso a paso para combatir el calor de forma saludable

Realizar el helado en casa es una opción ideal para quienes eligen consumir dulces más saludables. Mirá el sencillo paso a paso.

Helado saludable. Foto: Freepik

El helado es un postre que se puede disfrutar en cualquier época del año, pero es más consumido en primavera y verano cuando las temperaturas comienzan a subir. Muchos piensan que prepararlo en casa requiere máquinas especiales o mucho tiempo, pero no es así.

Una de las recetas más fáciles para hacer helado en casa es con dos ingredientes y sin usar licuadora. De esta forma se obtiene un helado cremoso y casero, ideal para comer dulce y saludable.

Un tip es que se puede personalizar a gusto agregándole frutas, chips de chocolate, dulce de leche o lo que tengas en tu casa.

Receta para hacer helado casero

Ingredientes

Bananas maduras : es muy importante ya que es la base cremosa de la receta.

Yogur natural o griego: esto le agrega textura y frescura al helado casero.

Paso a paso

Pelar y cortar las bananas en rodajas y llevarlas al freezer durante 3 horas. Triturar con un tenedor y mezclar con el yogur hasta lograr una crema homogénea. Servir de inmediato o volver a congelar para una textura más firme.

Cómo hacer helado en casa. Foto: Freepik

Helado casero de vainilla

Para lograr un helado cremoso y suave como los que venden en las heladerías, es importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Si ya estuvieron en la heladera, hay que sacarlos un rato antes.

Por otra parte, para que el sabor sea intenso, hay que agregarle una buena cantidad de extracto de vainilla en caso de que sea helado de vainilla, cacao en polvo si es de chocolate o la fruta elegida en caso de que sea un sabor frutal.

Un detalle importante: para que no se cristalice y al servirlo queden pedacitos de hielo, hay que remover el helado cada media hora durante los primeros 120 minutos de congelación.

Helado. Foto: Unsplash.

Ingredientes

1/2 taza (120 ml) de leche.

1/4 taza (60 ml) de crema.

1/4 taza (60 g) de azúcar.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Paso a paso