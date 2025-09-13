Una receta saludable para los amantes del chocolate: cómo preparar un postre sin azúcar y lleno de sabor

Postre de chocolate. Foto: Freepik

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para cuidar su alimentación sin perder el placer de comer algo rico, el chocolate continúa siendo uno de los sabores más deseados. Sin embargo, el exceso de azúcar que suelen contener los productos industrializados limita su consumo. Ante esto, surgen recetas caseras que combinan practicidad, sabor y nutrición.

Camila, nutricionista y creadora de la cuenta de TikTok @habitos_saludables, compartió recientemente una propuesta que ya suma miles de interacciones en la red social: un postre de chocolate sin azúcar, ideal para quienes desean darse un gusto sin comprometer la salud.

La preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y conserva la textura cremosa característica de los clásicos postres listos para consumir. La clave está en el uso de cacao amargo en polvo, un producto natural rico en antioxidantes, que otorga un sabor intenso y auténtico.

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable para los antojos dulces

Ingredientes (para 3 porciones):

500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.

3 cucharadas de fécula de maíz.

3 cucharadas de cacao amargo en polvo.

4 cucharadas de edulcorante líquido (preferentemente stevia).

1 cucharada de extracto de vainilla.

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una olla y diluir bien. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese (aprox. 5 a 8 minutos). Incorporar el edulcorante y el extracto de vainilla. Servir en frascos individuales y refrigerar durante al menos 2 horas. Una vez frío, el postre estará listo para disfrutar.

Entre los beneficios de este tipo de preparaciones, los especialistas en nutrición destacan que permiten controlar la ingesta calórica, mantener estables los niveles de glucosa en sangre y reducir la dependencia del azúcar refinada, uno de los grandes problemas de la dieta moderna. Además, optar por bebidas vegetales como base convierte a la receta en una opción apta para personas con intolerancia a la lactosa o quienes siguen una alimentación vegana.

Este tipo de propuestas reflejan una tendencia en crecimiento: la búsqueda de versiones más equilibradas de los clásicos postres, que permitan disfrutar sin culpas ni excesos.

El desafío, aseguran los nutricionistas, es cambiar el concepto de “dieta restrictiva” por el de “alimentación consciente”, donde el gusto y la salud pueden convivir en equilibrio.