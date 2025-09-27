No tires las cáscaras de naranja: la receta para sorprender con una golosina saludable y deliciosa en pocos pasos

Esta golosina saludable, a medio camino entre gomita y fruta, se convierte como la opción perfecta para hacer una colación o para saciar el antojo de algo dulce.

Cascaritas de naranja sin azúcar. Foto: Instagram @happylikeahippo

Al momento de consumir frutas o verduras, muchas personas suelen descartar una parte que en realidad es muy valiosa desde lo nutricional: la cáscara. En el caso de la naranja, aunque no se acostumbra comerla directamente, existe una manera de aprovecharla y transformarla en una verdadera delicia.

Las clásicas cascaritas de naranja azucaradas son un ejemplo perfecto. Se pueden preparar en su versión tradicional con azúcar o, para quienes buscan algo más saludable y apto para todos los días, existe también la opción de hacerlas con endulzantes naturales o alternativas bajas en calorías.

No tires la cáscara de naranja.

Además, para deportistas o personas que entrenan con frecuencia, estas cascaritas pueden ser una excelente alternativa a las gomitas procesadas, siempre y cuando tengan azúcar. Aportan energía rápida gracias al azúcar y suman beneficios nutricionales de la cáscara, convirtiéndose en un snack ideal como preentreno o colación saludable.

Cómo hacer cascaritas de naranja azucaradas en su versión light

Ingredientes (por cada naranja):

1 naranja (solo la cáscara)

1 ½ taza de agua

2 cucharadas de edulcorante.

Extra: más edulcorante para espolvorear.

Cascaritas de naranja, paso a paso. Video Instagram @happylikeahippo

Paso a paso:

Pelar la naranja y cortar la cáscara en tiras. Colocar las tiras en una ollita, cubrir con agua y hervir 5 veces: cuando rompe hervor, desechar el agua y repetir con agua nueva. Volver a poner las cáscaras en la olla con 1 ½ taza de agua y 2 cdas de edulcorante. Cocinar a fuego medio, sin tapa, hasta que el agua se consuma (aprox. 1 hora). Retirar, colocar sobre un plato y espolvorear con más edulcorante. Guardar en un frasco o recipiente hermético. Duran entre 7 y 10 días.

Con unos pocos pasos, vas a descubrir una nueva delicia y nunca más vas a tirar la cáscara de naranja. Se convierte en una golosina saludable, a medio camino entre gomita y fruta, perfecta como colación o para saciar el antojo de algo dulce.

Las propiedades de la cáscara de naranja.

Qué aporta la cáscara de naranja

La cáscara de naranja, aunque muchas veces se descarta, tiene varios aportes nutricionales: