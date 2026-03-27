Mousse de chocolate: es posible hacerla sin lácteos ni azúcar. Foto: Freepik

¿Quién dijo que para disfrutar de un postre increíble se necesita una lista interminable de ingredientes y horas de técnica compleja en la cocina? Si sos de los que buscan saciar el antojo de algo dulce pero cuidan su alimentación, esta mousse de chocolate y naranja es el hallazgo del año.

Se trata de una alternativa de postre saludable, liviana y, lo mejor de todo, es que es apto para diabéticos y personas que evitan los lácteos. La magia de esta receta reside en su sencillez: con solo tres ingredientes logramos una textura que parece de alta pastelería.

“¡La textura de este mousse de chocolate y naranja es una locura! Súper aireado y cremoso. Y está hecho sólo con chocolate amargo, agua y ralladura de naranja. Es vegano, sin lácteos, bajo en azúcar y muy fácil de hacer”, comenta la cocinera Puli Cocina, quien compartió esta receta saludable en sus redes sociales para demostrar que los postres saludables también pueden ser deliciosos.

Esta receta saludable es apta para diabéticos y personas que evitan los lácteos. Foto: Freepik

¿Cómo hacer una exquisita mousse de chocolate y naranja con 3 ingredientes?

Para lograr este postre saludable, la calidad de los componentes es fundamental. Al ser una receta de 3 ingredientes, cada uno aporta una nota distintiva de sabor y estructura.

Ingredientes de mousse de chocolate y naranja

100 gr de chocolate amargo (se recomienda que sea al 70% de cacao para asegurar que sea sin azúcar y mantenga sus propiedades antioxidantes)

200 ml de agua (debe estar hirviendo al momento de utilizarla)

Ralladura de 1 naranja (aporta la frescura y el aroma esencial de esta combinación clásica)

Tip extra : Al elegir el chocolate, asegúrate de que no contenga leche añadida si buscás una opción estrictamente vegana o para intolerantes a la lactosa.

Instrucciones para preparar mousse de chocolate y naranja en pocos minutos

Lo más sorprendente de esta mousse es que no requiere batir claras a punto nieve ni utilizar cremas pesadas. El secreto está en la emulsión y el aireado que otorga la licuadora. Seguí estos pasos:

Paso a paso: cómo hacer la mousse de chocolate y naranja

Fundir el chocolate: Colocá el chocolate amargo cortado en trozos pequeños en un bowl. Verté los 200 ml de agua hirviendo por encima y dejá reposar durante 2 minutos sin tocarlo. Emulsionar: Mezclá suavemente hasta que el chocolate se derrita por completo y se integre con el agua. Licuar: Verté la mezcla en una licuadora junto con la ralladura de naranja. Licuá a potencia máxima durante 1 a 2 minutos. Este paso es vital para que la mousse atrape burbujas de aire y quede bien cremosa. Porcionar: Verté el contenido en 4 vasos o bowls de postre pequeños. Enfriar: Llevá a la heladera por un mínimo de 2 horas para que tome consistencia.

Para esta receta no necesitás batir claras a punto nieve ni utilizar cremas pesadas. Foto: Freepik

Toppings opcionales para elevar el sabor de tu mousse de chocolate y naranja

Si querés darle un toque extra de textura y sabor antes de servir, podés decorar con:

Pedacitos de naranja fresca

Escamas de coco

Frutos rojos como frutillas o arándanos

Más trozos de chocolate al 70%

Disfrutá de una opción dulce, nutritiva y sorprendentemente fácil de realizar.

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