La receta para hacer una Torta Argentina, el postre más patriota: el sencillo paso a paso y su curiosa historia

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y todos los años tiene su fiesta en la ciudad que la vio nacer.

La torta más patriota Foto: Instagram @deliahomebakery

A la hora de pensar algo para la tarde o agasajar a un familiar o amigo, no hay mejor opción que una Torta Argentina. La misma tiene un parentesco lejano con el mil hojas, pero no lleva masa de hojaldre. Consiste en una superposición de capas de masa quebrada unidas por cantidades descomunales del mejor dulce de leche.

A continuación te pasamos todos los datos para replicarla en tu casa.

Cómo hacer Torta Argentina

Ingredientes

Masa

Manteca 250 g.

Azúcar 250 g.

Harina 0000 250 g.

Polvo de hornear 1 cda.

Pizca de sal.

Huevo 6 unid.

Ralladura de limón 1 unid.

Esencia de vainilla

Relleno

Dulce de leche repostero 250 g.

Merengue italiano

Paso a paso

Para la masa, batir la manteca pomada con el azúcar hasta cremar, incorporar los huevos de a uno y continuar batiendo hasta cremar nuevamente Aromatizar con la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Sumar la harina tamizada y el polvo de hornear, y batir por última vez Sobre un papel manteca enmantecado poner la masa y esparcir con una espátula con la forma que quieras. Tiene que ser una capa más finita que un pionono Llevar al horno a temperatura media por 10 minutos y cocinar así cada lámina (5/6 láminas). Armar una torre superponiendo una capa de masa y una dulce de leche Cubrir todos los bordes con merengue italiano

Torta Argentina Foto: Instagram @deliahomebakery

La historia de la Torta Argentina

La historia de la Torta Argentina, se remonta a fines del siglo XIX y tuvo como escenario el pueblo de Dolores. Allí vivían dos mulatas originarias de Uruguay, una de ellas con un hijo, dedicadas a realizar trabajos de planchado y cocina. Eran especialistas en masa de hojaldre y repostería de la calle Mendiola entre Olavarría y Necochea.

Para unas Fiestas Patrias de 25 de mayo, realizaron el original pastel, con moldes redondos hechos de aluminio. Hecha de capas muy finas -25 por la fecha Patria, untadas con dulce de leche. Ellas vendieron su producción artesanal en porciones, en la Plaza Cast y por las calles de la ciudad, portándolas con gracia y elegancia en canastos sobre sus cabezas, de cabellos azabache, recogidos bien tirantes.

El paso a paso para una Torta Argentina Foto: Instagram @deliahomebakery

Entre las casas particulares que trabajaban, se encontraban las de las tradicionales familias de Martínez- Requejo y la de Espil-Letche, ambas transmitieron a través de generaciones la receta que aprendieron de las cocineras mulatas.

La familia Espil continuó fabricando la Torta Argentina en su panadería, llamada “Panificación Mecánica Espil Hnos” de la calle San Martín 129, que fue distinguida en 1917 con el Primer Premio en la Exposición del Trabajo en Milán.

La familia Martínez, que también había recibido el legado de la receta original de sus especialistas creadoras, la transmitió dentro de su seno, y fue Kirki Martínez de Monzani quien la difundió en los años 70 en los cursos de Cocina Profesional de la Escuela Juan Vucetich, que ella misma dictaba.