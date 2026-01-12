Cómo preparar una exquisita torta nube de naranja. Foto: Freepik.

Hay tortas que prácticamente se presentan solas, porque conquistan todos los sentidos desde el primer bocado. La torta nube de naranja es una de ellas: ligera, húmeda, perfumada y con una textura tan aireada que resulta ideal para acompañar una tarde tranquila de mates.

No contiene gluten, es liviana y aprovecha al máximo el sabor natural de la naranja, un clásico en la repostería argentina. Su secreto está en batir las claras a punto nieve, lo que le da esa miga suave, esponjosa y casi etérea. A esto se suma el jugo y la ralladura de naranja, que aportan frescura y un aroma irresistible apenas sale del horno.

Cómo preparar una exquisita torta nube de naranja.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto: con ingredientes simples y fáciles de conseguir en cualquier almacén o supermercado, se obtiene una torta casera que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.

Además, al prepararse con maicena y harina de arroz, es una opción excelente para quienes buscan recetas sin gluten. Esto la hace apta para celíacos y le aporta una textura más ligera que la de una torta tradicional.

Receta para hacer torta nube de naranja sin gluten

Ingredientes

2 huevos

1/3 taza de azúcar común

Jugo y ralladura de 2 naranjas

1/3 taza de leche

1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 taza de maicena

1 taza de harina de arroz

1 cucharadita de polvo de hornear

Para el topping: 2 cucharadas de queso crema

Edulcorante al gusto

Un chorrito de esencia de vainilla

Cómo preparar una exquisita torta nube de naranja.

Paso a Paso

Batir las claras: Separá las claras de las yemas y colocá las claras en un bowl limpio y seco. Batilas a punto nieve hasta que queden firmes y reservá. Mezclar las yemas: En otro recipiente, combiná las yemas con el azúcar, el jugo y la ralladura de naranja, la leche y el aceite. Mezclá bien hasta integrar. Incorporar los secos: Tamizá la maicena, la harina de arroz y el polvo de hornear, y agregalos a la mezcla de yemas. Mezclá hasta obtener una preparación lisa y sin grumos. Agregar las claras: Incorporá las claras batidas en dos o tres veces, con movimientos suaves y envolventes usando una espátula. Este paso es clave para mantener la textura aireada de la torta. Hornear: Volcá la mezcla en un molde de 22 cm previamente aceitado y horneá a 180 °C durante unos 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Preparar el topping (opcional): Mezclá el queso crema con edulcorante y un chorrito de vainilla. Servilo sobre la torta ya fría o acompañando cada porción.

Preparar esta torta nube de naranja es mucho más sencillo de lo que parece: con ingredientes básicos y algunos pasos clave, se puede lograr un resultado esponjoso, aromático y delicioso. Sin gluten, liviana y llena de sabor, es la opción perfecta para una merienda, un desayuno especial o un momento dulce.