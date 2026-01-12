Sin gluten y súper esponjosa: cómo preparar una exquisita torta nube de naranja con un paso a paso rápido y fácil
Con ingredientes simples y una preparación tan fácil que cualquiera puede lograr un resultado profesional, esta torta liviana, húmeda y llena de sabor es perfecta para la merienda o para disfrutar de un momento dulce sin complicaciones.
Hay tortas que prácticamente se presentan solas, porque conquistan todos los sentidos desde el primer bocado. La torta nube de naranja es una de ellas: ligera, húmeda, perfumada y con una textura tan aireada que resulta ideal para acompañar una tarde tranquila de mates.
No contiene gluten, es liviana y aprovecha al máximo el sabor natural de la naranja, un clásico en la repostería argentina. Su secreto está en batir las claras a punto nieve, lo que le da esa miga suave, esponjosa y casi etérea. A esto se suma el jugo y la ralladura de naranja, que aportan frescura y un aroma irresistible apenas sale del horno.
Lo mejor es que no hace falta ser un experto: con ingredientes simples y fáciles de conseguir en cualquier almacén o supermercado, se obtiene una torta casera que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.
Además, al prepararse con maicena y harina de arroz, es una opción excelente para quienes buscan recetas sin gluten. Esto la hace apta para celíacos y le aporta una textura más ligera que la de una torta tradicional.
Receta para hacer torta nube de naranja sin gluten
Ingredientes
- 2 huevos
- 1/3 taza de azúcar común
- Jugo y ralladura de 2 naranjas
- 1/3 taza de leche
- 1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 taza de maicena
- 1 taza de harina de arroz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Para el topping: 2 cucharadas de queso crema
- Edulcorante al gusto
- Un chorrito de esencia de vainilla
Paso a Paso
- Batir las claras: Separá las claras de las yemas y colocá las claras en un bowl limpio y seco. Batilas a punto nieve hasta que queden firmes y reservá.
- Mezclar las yemas: En otro recipiente, combiná las yemas con el azúcar, el jugo y la ralladura de naranja, la leche y el aceite. Mezclá bien hasta integrar.
- Incorporar los secos: Tamizá la maicena, la harina de arroz y el polvo de hornear, y agregalos a la mezcla de yemas. Mezclá hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
- Agregar las claras: Incorporá las claras batidas en dos o tres veces, con movimientos suaves y envolventes usando una espátula. Este paso es clave para mantener la textura aireada de la torta.
- Hornear: Volcá la mezcla en un molde de 22 cm previamente aceitado y horneá a 180 °C durante unos 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Preparar el topping (opcional): Mezclá el queso crema con edulcorante y un chorrito de vainilla. Servilo sobre la torta ya fría o acompañando cada porción.
Preparar esta torta nube de naranja es mucho más sencillo de lo que parece: con ingredientes básicos y algunos pasos clave, se puede lograr un resultado esponjoso, aromático y delicioso. Sin gluten, liviana y llena de sabor, es la opción perfecta para una merienda, un desayuno especial o un momento dulce.