Saludable y delicioso: el aderezo ideal para reemplazar la mayonesa y el ketchup
Si la búsqueda es hallar una forma más saludable y sabrosa de acompañar las comidas, la pulpa de palta congelada puede ser la solución perfecta. Este producto, que viene en presentaciones de medio kilo listas para usar, es una excelente alternativa para reemplazar condimentos tradicionales como la mayonesa o el ketchup, sin resignar sabor ni cremosidad.
La palta es conocida por sus grasas saludables, además de aportar vitaminas, minerales y antioxidantes. Gracias a su textura suave y su sabor delicado, se adapta fácilmente como base para untar, preparar salsas, dips o realzar ensaladas y sandwiches.
La fórmula de esta pulpa congelada ya viene con limón incorporado, lo que evita que se oxide y ayuda a conservar su frescura por más tiempo.
Ventajas de la palta congelada, un aderezo natural
- Saludable: reemplaza salsas tradicionales con alto contenido de grasas saturadas.
- Listo para usar: se aplica directamente como crema, manga o untable.
- Práctico: se conserva hasta siete días en la heladera una vez descongelado.
- Versátil: ideal para untar, mezclar en dips o usar como aderezo.
Cómo usar la palta congelada, paso a paso
Retirar la bolsa del freezer y dejarla descongelar en la heladera o a temperatura ambiente.
Una vez descongelada, usarla directamente para untar pan, tostadas, galletas saladas o vegetales.
También se puede integrarla en recetas como salsas cremosas o aderezos para ensaladas. Conservar en la heladera y usar dentro de los 7 días.
La pulpa de palta congelada no solo es rica y fácil de usar, sino que también ayuda a incorporar hábitos más saludables en el día a día. Con ella, se puede decirles adiós a los aderezos procesados y darle la bienvenida a una cocina más natural, práctica y deliciosa.