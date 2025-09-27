Saludable y delicioso: el aderezo ideal para reemplazar la mayonesa y el ketchup

Este práctico producto listo para usar puede transformar la alimentación diaria. Es natural, nutritiva y versátil: perfecta para untar, hacer salsas o aderezar todo tipo de comidas.

El aderezo de palta congelada para todo tipo de comidas. Foto: Grok.

Si la búsqueda es hallar una forma más saludable y sabrosa de acompañar las comidas, la pulpa de palta congelada puede ser la solución perfecta. Este producto, que viene en presentaciones de medio kilo listas para usar, es una excelente alternativa para reemplazar condimentos tradicionales como la mayonesa o el ketchup, sin resignar sabor ni cremosidad.

La palta es conocida por sus grasas saludables, además de aportar vitaminas, minerales y antioxidantes. Gracias a su textura suave y su sabor delicado, se adapta fácilmente como base para untar, preparar salsas, dips o realzar ensaladas y sandwiches.

La fórmula de esta pulpa congelada ya viene con limón incorporado, lo que evita que se oxide y ayuda a conservar su frescura por más tiempo.

Ventajas de la palta congelada, un aderezo natural

Saludable : reemplaza salsas tradicionales con alto contenido de grasas saturadas.

Listo para usar : se aplica directamente como crema, manga o untable.

Práctico : se conserva hasta siete días en la heladera una vez descongelado.

Versátil: ideal para untar, mezclar en dips o usar como aderezo.

Cómo usar la palta congelada, paso a paso

Retirar la bolsa del freezer y dejarla descongelar en la heladera o a temperatura ambiente.

Una vez descongelada, usarla directamente para untar pan, tostadas, galletas saladas o vegetales.

Aderezo de palta, una sana opción y muy deliciosa. Foto: Unsplash.

También se puede integrarla en recetas como salsas cremosas o aderezos para ensaladas. Conservar en la heladera y usar dentro de los 7 días.

La pulpa de palta congelada no solo es rica y fácil de usar, sino que también ayuda a incorporar hábitos más saludables en el día a día. Con ella, se puede decirles adiós a los aderezos procesados y darle la bienvenida a una cocina más natural, práctica y deliciosa.