Para una merienda saludable y rica: el paso a paso para hacer unas bolas de fraile sin exceso de aceite

Este clásico de la panadería argentina es ideal para acompañar con unos mates y, además, se pueden consumir en cualquier época del año.

Bola de fraile. Foto: X

Las bolas de fraile, un clásico de la panadería argentina, son perfectas para degustar en una rica merienda y son ideales para consumir en cualquier época del año.

Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutarlas porque el exceso de aceite puede caer mal. Pero ahora existe una versión más liviana y saludable, perfecta para los que eligen comer más sano.

Bolas de Fraile. Fuente: X

El truco está en la masa, que debe ser suave, similar a la original, y cocinarse en horno fuerte hasta lograr que las bolas de fraile queden doradas por fuera y blanditas por dentro.

Además, para que quede una textura similar a las fritas, pueden pincelarse con algo de leche o huevo antes de cocinarlas.

Receta de las bolas de fraile saludables

Ingredientes

500 g de harina común (se puede reemplazar por 150 g de harina integral)

1 sobre de levadura seca (10 g) o 25 g de levadura fresca

80 g de azúcar

250 ml de leche tibia (descremada o común)

50 g de manteca derretida o aceite neutro

1 huevo

1 pizca de sal

Relleno a gusto: dulce de leche, crema pastelera o mermelada

Azúcar impalpable para espolvorear

Bolas de fraile. Foto: Cucinare

Paso a paso