Para una merienda saludable y rica: el paso a paso para hacer unas bolas de fraile sin exceso de aceite
Este clásico de la panadería argentina es ideal para acompañar con unos mates y, además, se pueden consumir en cualquier época del año.
Las bolas de fraile, un clásico de la panadería argentina, son perfectas para degustar en una rica merienda y son ideales para consumir en cualquier época del año.
Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutarlas porque el exceso de aceite puede caer mal. Pero ahora existe una versión más liviana y saludable, perfecta para los que eligen comer más sano.
El truco está en la masa, que debe ser suave, similar a la original, y cocinarse en horno fuerte hasta lograr que las bolas de fraile queden doradas por fuera y blanditas por dentro.
Además, para que quede una textura similar a las fritas, pueden pincelarse con algo de leche o huevo antes de cocinarlas.
Receta de las bolas de fraile saludables
Ingredientes
- 500 g de harina común (se puede reemplazar por 150 g de harina integral)
- 1 sobre de levadura seca (10 g) o 25 g de levadura fresca
- 80 g de azúcar
- 250 ml de leche tibia (descremada o común)
- 50 g de manteca derretida o aceite neutro
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- Relleno a gusto: dulce de leche, crema pastelera o mermelada
- Azúcar impalpable para espolvorear
Paso a paso
- Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Añadir la leche tibia, el huevo y la manteca derretida hasta que quede una masa suave.
- Amasar durante 10 minutos hasta que quede elástica. Taparla con un trapo y que repose hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora).
- Cortar la masa en 12 bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca.
- Pincelar con leche o huevo batido y cocinar a horno precalentado a 180 °C por 15-20 minutos, o hasta que estén infladas y doradas.
- Dejarlas enfriar, y luego cortarlas y rellenarlas con dulce de leche, crema o mermelada. A gusto: espolvorear con azúcar impalpable.