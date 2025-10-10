Una opción rápida, rica y saludable: cómo hacer la mini tarta de yogurt y arándanos más tentadora

Sin azúcares agregados y con un delicioso y esponjoso sabor, esta tarta de cuatro ingredientes es ideal para darse un gusto sin perder la figura.
viernes, 10 de octubre de 2025, 16:19
Tarta de yogurt y arándanos
Tarta de yogurt y arándanos Foto: Instagram daireauxnutricion.

Si la búsqueda es comer algo saludable, rico, rápido y sobre todo con mucho gusto, una mini tarta de yogurt y arándanos es una gran opción. Esta preparación se convertirá en un gran aliado para la hora de la merienda. Al llevar pocos ingredientes, se convierte en una opción fácil y económica para sorprender y deleitar hasta al comensal más exigente de todos.

La clave de esta receta es que no lleva azúcar, no necesita cocción y se prepara en pocos minutos con ingredientes que seguro tenés en casa. Es ideal para quienes quieren darse un gusto sin culpa, o para aquellas personas que tienen poco tiempo, pero gustan de comer algo rico entre comidas. ¿Cómo se prepara?

Arándanos. Foto: Unsplash, gentileza Joanna Kosinska.
El ingrediente principal de esta tarta son los arándanos.

Paso a paso: cómo hacer mini tarta de yogurt y arándanos saludable

Ingredientes (para una porción):

  • 1 pote de yogur griego natural sin azúcar
  • 2 cucharadas de copos de avena o granola sin azúcar
  • Un puñado de arándanos frescos o congelados
  • 1 cucharadita de miel o sirope natural (opcional)

Preparación:

En un recipiente pequeño o frasco de vidrio, colocá una base de avena o granola. Agregá encima el yogur griego, cubriendo bien. Sumá los arándanos por encima (si están congelados, podés descongelarlos unos segundos en el microondas).

Tarta de yogurt y arándanos Foto: Recetas Lambonadas de Galicia

Terminá con un chorrito de miel o sirope natural si querés un toque más dulce. Podés servirla inmediatamente o dejarla en la heladera unos minutos para que tome una textura más firme. También es ideal para desayunos rápidos, meriendas saludables o como postre después de una comida ligera.

Rápida, saludable y deliciosa, esta mini tarta sin azúcar es la prueba de que comer bien no tiene por qué ser complicado.