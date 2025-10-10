Una opción rápida, rica y saludable: cómo hacer la mini tarta de yogurt y arándanos más tentadora
Si la búsqueda es comer algo saludable, rico, rápido y sobre todo con mucho gusto, una mini tarta de yogurt y arándanos es una gran opción. Esta preparación se convertirá en un gran aliado para la hora de la merienda. Al llevar pocos ingredientes, se convierte en una opción fácil y económica para sorprender y deleitar hasta al comensal más exigente de todos.
La clave de esta receta es que no lleva azúcar, no necesita cocción y se prepara en pocos minutos con ingredientes que seguro tenés en casa. Es ideal para quienes quieren darse un gusto sin culpa, o para aquellas personas que tienen poco tiempo, pero gustan de comer algo rico entre comidas. ¿Cómo se prepara?
Paso a paso: cómo hacer mini tarta de yogurt y arándanos saludable
Ingredientes (para una porción):
- 1 pote de yogur griego natural sin azúcar
- 2 cucharadas de copos de avena o granola sin azúcar
- Un puñado de arándanos frescos o congelados
- 1 cucharadita de miel o sirope natural (opcional)
Preparación:
En un recipiente pequeño o frasco de vidrio, colocá una base de avena o granola. Agregá encima el yogur griego, cubriendo bien. Sumá los arándanos por encima (si están congelados, podés descongelarlos unos segundos en el microondas).
Terminá con un chorrito de miel o sirope natural si querés un toque más dulce. Podés servirla inmediatamente o dejarla en la heladera unos minutos para que tome una textura más firme. También es ideal para desayunos rápidos, meriendas saludables o como postre después de una comida ligera.
Rápida, saludable y deliciosa, esta mini tarta sin azúcar es la prueba de que comer bien no tiene por qué ser complicado.