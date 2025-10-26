Menos conocidas que las salteñas y tucumanas: qué llevan las empanadas cordobesas, una delicia que vale la pena probar

Aunque no son tan conocidas fuera de la provincia, quienes las prueban recuerdan su combinación única de ingredientes y su textura irresistible. Sin dudas, es una comida típica que vale la pena disfrutar en la región y también recrear en casa.
domingo, 26 de octubre de 2025, 23:00
Cuando se habla de empanadas argentinas, la mayoría piensa de inmediato en las famosas salteñas o tucumanas. Sin embargo, cada región del país tiene su propia versión, y las empanadas cordobesas se destacan por ser una verdadera delicia que combina tradición y sabor único.

Aunque no son tan conocidas fuera de la provincia, quienes las prueban suelen recordarlas por su combinación única de ingredientes y su textura irresistible. Sin dudas, es una comida típica que vale la pena probar en la región y también, recrearla en casa.

A diferencia de otras empanadas, las cordobesas suelen llevar carne picada, huevo, cebolla, papa, pasas de uva, aceitunas, azúcar y un toque de especias que las hace especiales, aunque cada quien puede adaptarlas a su gusto.

Qué hace diferentes a las empanadas cordobesas

Las empanadas cordobesas poseen un relleno más variado y equilibrado entre dulce y salado. Además de carne, huevo y cebolla, suelen incluir papa, pasas de uva, aceitunas y un toque de azúcar, lo que les da un sabor característico que las hace únicas. Otra diferencia importante es la textura del relleno: las cordobesas tienen un relleno más seco, ideal para hornear sin que se desarme.

Receta para hacer empanadas cordobesas

Ingredientes (para 4 docenas)

  • Carne picada 1 kg.
  • Cebolla blanca 1 kg.
  • Papa 200 g.
  • Pasas de uva 100 g.
  • Azúcar 2 cdas.
  • Aceitunas 100 g.
  • Huevo duro 4 unid.
  • Comino 1 y ½ cda.
  • Ají molido ½ cda.
  • Sal y pimienta c/n.
Paso a paso

  1. Cortar la papa en pequeños cubos y cocinar en agua hirviendo por unos minutos hasta que esté cocida pero “al dente”. Reservar.
  2. Cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinar hasta transparentar con la grasa. Agregar la carne picada y cocinar unos minutos.
  3. Luego agregar las especias, el azúcar y las pasas de uva y continuar la cocción por unos 15 minutos. Unos minutos antes de apagar el fuego, agregar las aceitunas fileteadas junto con la papa precocida.
  4. Con el relleno frío, incorporar el huevo duro picado y rellenar las empanadas. Luego, pintarlas con huevo batido y agua.
  5. Cocinar en horno fuerte hasta que doren, y están listas.