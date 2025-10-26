Menos conocidas que las salteñas y tucumanas: qué llevan las empanadas cordobesas, una delicia que vale la pena probar
Cuando se habla de empanadas argentinas, la mayoría piensa de inmediato en las famosas salteñas o tucumanas. Sin embargo, cada región del país tiene su propia versión, y las empanadas cordobesas se destacan por ser una verdadera delicia que combina tradición y sabor único.
Aunque no son tan conocidas fuera de la provincia, quienes las prueban suelen recordarlas por su combinación única de ingredientes y su textura irresistible. Sin dudas, es una comida típica que vale la pena probar en la región y también, recrearla en casa.
A diferencia de otras empanadas, las cordobesas suelen llevar carne picada, huevo, cebolla, papa, pasas de uva, aceitunas, azúcar y un toque de especias que las hace especiales, aunque cada quien puede adaptarlas a su gusto.
Qué hace diferentes a las empanadas cordobesas
Las empanadas cordobesas poseen un relleno más variado y equilibrado entre dulce y salado. Además de carne, huevo y cebolla, suelen incluir papa, pasas de uva, aceitunas y un toque de azúcar, lo que les da un sabor característico que las hace únicas. Otra diferencia importante es la textura del relleno: las cordobesas tienen un relleno más seco, ideal para hornear sin que se desarme.
Receta para hacer empanadas cordobesas
Ingredientes (para 4 docenas)
- Carne picada 1 kg.
- Cebolla blanca 1 kg.
- Papa 200 g.
- Pasas de uva 100 g.
- Azúcar 2 cdas.
- Aceitunas 100 g.
- Huevo duro 4 unid.
- Comino 1 y ½ cda.
- Ají molido ½ cda.
- Sal y pimienta c/n.
Paso a paso
- Cortar la papa en pequeños cubos y cocinar en agua hirviendo por unos minutos hasta que esté cocida pero “al dente”. Reservar.
- Cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinar hasta transparentar con la grasa. Agregar la carne picada y cocinar unos minutos.
- Luego agregar las especias, el azúcar y las pasas de uva y continuar la cocción por unos 15 minutos. Unos minutos antes de apagar el fuego, agregar las aceitunas fileteadas junto con la papa precocida.
- Con el relleno frío, incorporar el huevo duro picado y rellenar las empanadas. Luego, pintarlas con huevo batido y agua.
- Cocinar en horno fuerte hasta que doren, y están listas.