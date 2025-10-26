Menos conocidas que las salteñas y tucumanas: qué llevan las empanadas cordobesas, una delicia que vale la pena probar

Aunque no son tan conocidas fuera de la provincia, quienes las prueban recuerdan su combinación única de ingredientes y su textura irresistible. Sin dudas, es una comida típica que vale la pena disfrutar en la región y también recrear en casa.

Empanadas cordobesas, una delicia que vale la pena probar. Foto: Cocineros argentinos.

Cuando se habla de empanadas argentinas, la mayoría piensa de inmediato en las famosas salteñas o tucumanas. Sin embargo, cada región del país tiene su propia versión, y las empanadas cordobesas se destacan por ser una verdadera delicia que combina tradición y sabor único.

Aunque no son tan conocidas fuera de la provincia, quienes las prueban suelen recordarlas por su combinación única de ingredientes y su textura irresistible. Sin dudas, es una comida típica que vale la pena probar en la región y también, recrearla en casa.

Empanadas cordobesas, una delicia que vale la pena probar. Foto: Cocineros Argentinos.

A diferencia de otras empanadas, las cordobesas suelen llevar carne picada, huevo, cebolla, papa, pasas de uva, aceitunas, azúcar y un toque de especias que las hace especiales, aunque cada quien puede adaptarlas a su gusto.

Qué hace diferentes a las empanadas cordobesas

Las empanadas cordobesas poseen un relleno más variado y equilibrado entre dulce y salado. Además de carne, huevo y cebolla, suelen incluir papa, pasas de uva, aceitunas y un toque de azúcar, lo que les da un sabor característico que las hace únicas. Otra diferencia importante es la textura del relleno: las cordobesas tienen un relleno más seco, ideal para hornear sin que se desarme.

Receta para hacer empanadas cordobesas

Ingredientes (para 4 docenas)

Carne picada 1 kg.

Cebolla blanca 1 kg.

Papa 200 g.

Pasas de uva 100 g.

Azúcar 2 cdas.

Aceitunas 100 g.

Huevo duro 4 unid.

Comino 1 y ½ cda.

Ají molido ½ cda.

Sal y pimienta c/n.

Receta para hacer empanadas cordobesas.

Paso a paso