Gibánica, la esponjosa tarta serbia de queso que es muy fácil de preparar y conquista paladares

Con ingredientes simples y un resultado que combina suavidad y sabor, esta receta es perfecta para acompañar una juntada.

Una tarta diferente Foto: restaurantecasaarteta

Para quienes buscan renovar su stock de receta, la tarta Gibánica es uno de esos platos que conquistan desde el primer bocado. Nació en Serbia y se volvió muy popular en toda la región de los Balcanes, se caracteriza por su textura ligera y su relleno suave a base de queso, huevos y masa filo. Su sabor crujiente y esponjoso enloquece a más de uno.

Con ingredientes simples y un resultado que combina suavidad y sabor, esta receta es perfecta para acompañar un almuerzo familiar o compartir en una mesa de fin de semana.

Aunque la Gibánica más frecuente es la elaborada con queso fresco, otras variedades pueden hacerse con espinaca, carne o patata y cebolla.

Original de Serbia, su textura de sabores la vuelve irresistible Foto: mybalkankitchen

Paso a paso, cómo hacer una Gibánica

Ingredientes

500 gramos de masa filo

400 gramos de queso fresco (puede ser un mix de ricota y queso cremoso)

3 huevos grandes

200 ml de yogur natural

100 ml de aceite de girasol o manteca derretida

1 cucharadita de sal

1 pizca de pimienta negra (opcional)

Paso a paso