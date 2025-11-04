Gibánica, la esponjosa tarta serbia de queso que es muy fácil de preparar y conquista paladares
Para quienes buscan renovar su stock de receta, la tarta Gibánica es uno de esos platos que conquistan desde el primer bocado. Nació en Serbia y se volvió muy popular en toda la región de los Balcanes, se caracteriza por su textura ligera y su relleno suave a base de queso, huevos y masa filo. Su sabor crujiente y esponjoso enloquece a más de uno.
Con ingredientes simples y un resultado que combina suavidad y sabor, esta receta es perfecta para acompañar un almuerzo familiar o compartir en una mesa de fin de semana.
Aunque la Gibánica más frecuente es la elaborada con queso fresco, otras variedades pueden hacerse con espinaca, carne o patata y cebolla.
Paso a paso, cómo hacer una Gibánica
Ingredientes
- 500 gramos de masa filo
- 400 gramos de queso fresco (puede ser un mix de ricota y queso cremoso)
- 3 huevos grandes
- 200 ml de yogur natural
- 100 ml de aceite de girasol o manteca derretida
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra (opcional)
Paso a paso
- Si querés hacer la masa filo casera, mezclá la harina con la sal, el agua y el aceite hasta obtener una masa suave
- Amasá unos 10 minutos, dividila en porciones y estirá cada una con un palo de amasar hasta que queden hojas finísimas
- Colocá un paño húmedo sobre las hojas para que no se sequen mientras preparás la gibánica.
- Precalentá el horno a 180 grados y prepará una fuente para horno de unos 25x35 centímetros, enmantecada o con papel manteca
- Batí los huevos en un bol grande y mezclá con el yogur, el aceite, la sal y la pimienta hasta que quede todo homogéneo
- Después desmenuzá el queso fresco y mezclalo suavemente con la preparación de huevos y yogur.
- Tomá la primera hoja de masa filo (casera o comprada) y colocalá en la fuente, dejando que sobresalga un poco por los bordes
- Pincelá con un poco de aceite o manteca derretida. Luego alterná capas de masa y relleno: una capa de masa, un poco de la mezcla de queso, otra capa de masa y así hasta terminar con todo el relleno
- La última capa debe ser de masa, y los bordes que sobresalen doblalos hacia adentro, pincelando nuevamente con aceite o manteca
- Hacer unos cortes superficiales en la superficie para que al hornearse no se infle demasiado
- Llevá la fuente al horno durante unos 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente
- Sacala del horno y dejala reposar unos 10 minutos antes de cortarla para servirla
- Cortá en porciones rectangulares o cuadradas y serví tibia, sola o acompañada