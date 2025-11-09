Textura suave y sabor casero: la receta rápida de budín sin gluten ni azúcar con solo 2 ingredientes

Húmedo, esponjoso y lleno de sabor. Esta receta logra una textura suave sin necesidad de azúcar ni gluten. Ideal para disfrutar en el desayuno, la merienda o como colación saludable.

La mejor manera de preparar budín en simples pasos. Foto: Pinterest

Es la combinación perfecta de dos ingredientes, de allí lo fácil de esta receta para prepararla en unos minutos y que guarda un sabor tradicional y especial: una premezcla sin gluten y yogur natural.

Es que justamente gracias a la acidez y consistencia del yogur, la mezcla obtiene una textura húmeda y esponjosa, actuando como aglutinante y leudante natural.

Del resultado de esta mezcla surge un budín tierno, aireado y con el punto justo de dulzor, que se puede adaptar fácilmente al gusto de cada uno.

Así se prepara este budín sin gluten y sin azúcar. Foto: Freepik.

¿Cómo hacer budín sin gluten y sin azúcar?: los ingredientes

2 tazas de premezcla sin gluten

1 taza de yogur bebible natural

Si lo que se busca es una textura más esponjosa, se puede utilizar una premezcla que ya contenga leudante. En caso contrario, se le puede sumar una cucharadita de polvo de hornear.

Algunas recomendaciones para preparar budín sin gluten y sin azúcar

Si la masa queda muy espesa, hay que agregarle un chorrito de agua hasta obtener una consistencia más fluida.

Si se usa yogur firme, hay que mezclarlo previamente con un poco de agua para volverlo bebible.

También se le puede incorporar endulzante, esencia de vainilla, frutas frescas o chips de chocolate para darle tu toque diferente.

El paso a paso para preparar budín sin gluten y sin azúcar: la receta

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde tipo budinera con un poco de manteca y maicena o premezcla.

En un bol grande, colocar las dos tazas de premezcla y el yogur bebible. Mezclar con espátula hasta obtener una masa uniforme y sin grumos.

Si se quiere, se puede agregar endulzante o chips de chocolate.

Esponjoso y delicioso, este budín es muy fácil de preparar. Foto: Freepik.

Verter la preparación en el molde y hornear por unos 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo, este salga limpio.

Luego retirar, dejar enfriar y desmoldar.

Con estos simples pasos queda hecho un budín sin gluten húmedo, esponjoso y delicioso, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.