Decile adiós para siempre al pan rallado: la receta de milanesas de pollo que conquistará tu paladar

Esta nueva forma de reemplazar el pan transforma la comida argentina como nunca antes. Cuál es la receta infaltable para tu cocina.

Milanesas. Foto: Freepik.

Las milanesas de pollo con pan rallado son un clásico en las mesas argentinas, ya que son versátiles y muy llenadoras. Pero para aquellas personas que buscan cambiar su alimentación o incluso quieren innovar en la cocina, hay una nueva receta original, muy crocante y deliciosa que revolucionará para siempre tu cocina: pollo rebozado con panko y coco rallado.

Esta innovadora receta de cocina incluye una salsa agridulce picante casera que equilibra a la perfección el sabor suave del coco y eleva el plato a otro nivel. El gran secreto de esta nueva forma de pensar las milanesas, es reemplazar el pan rallado por el panko (pan japonés en escamas) y el coco rallado seco, para aportarle un sabor agridulce y perfumado.

Milanesas de pollo rebozadas con coco rallado Foto: Freepik

El resultado, es totalmente distinto: se trata de un rebozado diferente, dorado, liviano y extra crocante, ideal para quienes buscan innovar sin complicarse demasiado en la cocina.

Paso a paso: milanesas de pollo con rebozado especial

Ingredientes:

Pechugas de pollo fileteadas (churrasquitos)

Sal y pimienta al gusto

Jugo de lima o limón

Harina común

Huevos batidos

Panko

Coco rallado seco

Preparación:

Condimentá el pollo con sal, pimienta y un toque de jugo de lima o limón. Pasá cada filete por harina, luego por huevo batido, y finalmente por la mezcla de panko y coco.

Cociná en aceite bien caliente hasta dorar o llevá al horno a 200°C unos 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción para que queden crocantes por ambos lados

Milanesa de pollo. Foto: Freepik

Acompañamiento estrella: salsa agridulce picante

Para realzar el sabor del coco, estas milanesas se acompañan con una salsa casera que combina dulce, ácido y picante:

Ingredientes:

2 cdas. de azúcar

2 cdas. de vinagre

1 cda. de salsa de soja

1 diente de ajo picado

1 cdita. de jengibre rallado

Ají picante al gusto

Salsa agridulce para las milanesas de pollo.

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una sartén pequeña y cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente. Se puede servir tibia o fría.

Esta reversión de la milanesa de pollo puede servirse con ensalada de pepino y cebolla morada, vinagre de arroz y cilantro, coleslaw liviana con repollo, zanahoria y aderezo de yogur y limón, batatas al horno con pimentón dulce o incluso con papas fritas y puré de papa y calabaza.