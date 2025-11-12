Decile adiós para siempre al pan rallado: la receta de milanesas de pollo que conquistará tu paladar
Las milanesas de pollo con pan rallado son un clásico en las mesas argentinas, ya que son versátiles y muy llenadoras. Pero para aquellas personas que buscan cambiar su alimentación o incluso quieren innovar en la cocina, hay una nueva receta original, muy crocante y deliciosa que revolucionará para siempre tu cocina: pollo rebozado con panko y coco rallado.
Esta innovadora receta de cocina incluye una salsa agridulce picante casera que equilibra a la perfección el sabor suave del coco y eleva el plato a otro nivel. El gran secreto de esta nueva forma de pensar las milanesas, es reemplazar el pan rallado por el panko (pan japonés en escamas) y el coco rallado seco, para aportarle un sabor agridulce y perfumado.
El resultado, es totalmente distinto: se trata de un rebozado diferente, dorado, liviano y extra crocante, ideal para quienes buscan innovar sin complicarse demasiado en la cocina.
Paso a paso: milanesas de pollo con rebozado especial
Ingredientes:
- Pechugas de pollo fileteadas (churrasquitos)
- Sal y pimienta al gusto
- Jugo de lima o limón
- Harina común
- Huevos batidos
- Panko
- Coco rallado seco
Preparación:
Condimentá el pollo con sal, pimienta y un toque de jugo de lima o limón. Pasá cada filete por harina, luego por huevo batido, y finalmente por la mezcla de panko y coco.
Cociná en aceite bien caliente hasta dorar o llevá al horno a 200°C unos 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción para que queden crocantes por ambos lados
Acompañamiento estrella: salsa agridulce picante
Para realzar el sabor del coco, estas milanesas se acompañan con una salsa casera que combina dulce, ácido y picante:
Ingredientes:
- 2 cdas. de azúcar
- 2 cdas. de vinagre
- 1 cda. de salsa de soja
- 1 diente de ajo picado
- 1 cdita. de jengibre rallado
- Ají picante al gusto
Preparación:
Colocar todos los ingredientes en una sartén pequeña y cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente. Se puede servir tibia o fría.
Esta reversión de la milanesa de pollo puede servirse con ensalada de pepino y cebolla morada, vinagre de arroz y cilantro, coleslaw liviana con repollo, zanahoria y aderezo de yogur y limón, batatas al horno con pimentón dulce o incluso con papas fritas y puré de papa y calabaza.