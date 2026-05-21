Nuggets de pollo caseros, una opción práctica y fácil que puede salvar cualquiera de tus comidas diarias. Foto: Magnific

Los nuggets de pollo suelen ser los favoritos de los pequeños en casa, aunque también resultan tentadores para los más grandes. Y pueden ser aún más ricos si se hacen caseros. Son pocos los ingredientes, aunque es válido que vayas aplicando tus trucos para condimentar cualquier receta con pollo.

Esta versión es simple, rica y práctica. Es importante saber cómo conservar los nuggets de pollo, sobre todo cuando trabajamos con carne cruda y la procesamos o picamos: la higiene es súper importante. Limpiá la zona de trabajo, y usá una tabla limpia (lo mejor es que sea solo la tabla para la carne de pollo).

Nuggets caseros: cómo conservarlos y cuánto tiempo se pueden tener en el freezer

Siempre es mejor la comida fresca y de estación, aunque a veces queremos pensar en practicidad y hacer rendir nuestro tiempo. En este caso, es ideal hacer los nuggets y consumiros en el mismo día.

Pero si los vas a congelar y guardar en el freezer, es importante tener presente que necesitaremos algunos elementos:

Recipiente hermético

Separadores plásticos

Cinta papel y marcador indeleble para ponerle fecha (así sabemos hasta cuándo se puede consumir)

Podés empanizar tus nuggets caseros con los condimentos o ingredientes que más prefieras. Foto: Magnific

Es importante controlar la temperatura del freezer, la temperatura estándar: -18 °C, basada en guías reales de seguridad alimentaria como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación). Esta información colabora para cuidar de nuestra salud y no comer nada que no se encuentre en buen estado.

Duración de los nuggets de pollo en freezer

Pollo crudo molido como en el caso de esta receta que hacemos los nuggets de pollo :

1–3 meses

Pollo cocido:

2–3 meses

Temperatura segura:

18 °C o menor

A tener en cuenta: de esta manera conservamos los alimentos con seguridad para poder consumirlos, pero también hay que saber que cuando congelamos la carne pierde textura y sabor. Hoy que vamos a hacer esta receta podés hacer la prueba, cocinar un par hoy y congelar el resto. De esa manera podrás chequear las diferencias.

Ingredientes para hacer los nuggets de pollo caseros

1 kg de carne de pechuga de pollo

2 dientes de ajo

Perejil a gusto

1 taza de harina

Opcional empanizado: 1 taza de polenta

Opcional empanizado: 1 taza de pan rallado

Opcional empanizado: 1 huevo

Opcional empanizado: 1/2 taza de leche

Tus nuggets pueden ser apanados con cereales, que le aportan mucho sabor y crocancia. Foto: Magnific

Paso a paso para hacer los nuggets caseros de pollo

Tomar una tabla limpia para el ajo y el perejil. Picarlo en trozos. Tomar otra tabla y cortar las pechugas en trozos medianos, quitarle todos los huesitos. En una procesadora a velocidad media triturar hasta que quede una pasta. Agregarle sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva (opcional). A la mezcla le agregamos un poco de pan rallado para poder manipularla. Llevar a la heladera por media hora, estirado en una placa para hacer luego el corte de las formas. Con ayuda de un molde se cortan las piezas y se reservan. Pasar las piezas por harina. Para lograr un empanizado más crocante, preparar el huevo batido con un poco de leche y pasarlos por la mezcla. Luego empanar con el rebozador. Para que quede aún más crocante, se le puede sumar la polenta al pan rallado. Con todas las piezas ya hechas, se debe elegir el método de cocción: fritas o al horno.

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