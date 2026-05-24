Pastelitos. Foto X.

Cada 25 de Mayo, la gastronomía criolla vuelve a ocupar un lugar central en los hogares argentinos. Entre locro, empanadas y chocolate caliente, hay una preparación que se mantiene intacta generación tras generación: los pastelitos de membrillo o batata, una de las recetas más tradicionales de las fechas patrias.

Crujientes, dorados y con su característico hojaldre abierto, los pastelitos representan mucho más que un postre típico. Su origen se remonta a la época colonial y forman parte de las celebraciones patrias desde los tiempos de la Revolución de Mayo de 1810. Según distintos relatos históricos, ya en aquellos días las vendedoras ambulantes ofrecían pastelitos en las calles de Buenos Aires durante los festejos por la conformación del primer gobierno patrio.

Pastelitos criollos. Foto: Unsplash.

Cinco lugares para comprar pastelitos de membrillo o batata en Buenos Aires

Con la llegada del feriado del 25 de Mayo, distintas confiterías y restaurantes de Buenos Aires preparan versiones especiales de este clásico patrio.

Puchero

En este local elaboran pastelitos clásicos rellenos de dulce de membrillo, con una masa trabajada mediante sucesivos dobleces y descansos para lograr una textura hojaldrada perfecta. Se sellan a mano, se fríen en grasa bien caliente y luego se sumergen en almíbar caliente. Su ubicación es Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Viejo Patrón

Sus pastelitos de batata o membrillo se destacan por aplicar la técnica de doble fritura. Primero cocinan la masa a temperatura media y luego elevan el calor para obtener un hojaldre bien abierto y crocante. Se lo encuentra en Av. Larrazábal 502, Liniers.

La Vicente López

Para los festejos patrios ofrecen pastelitos artesanales fritos en grasa, con exterior crocante y rellenos clásicos. Una de las opciones más elegidas es acompañarlos con chocolate caliente. Está en Av. Maipú 701, Vicente López.

Merienda

Durante esta fecha preparan pastelitos caseros de membrillo y batata, fritos en abundante aceite a la temperatura justa para garantizar una textura dorada y crocante. También ofrecen mate cocido latte con leche vaporizada. Se lo puede encontrar en Uriarte 2106, Palermo.

Sole di Parma

Este espacio elabora pastelitos con masa hojaldrada a base de manteca y dulce de membrillo de producción propia, preparado con fruta seleccionada. El resultado es una versión artesanal con capas livianas y aireadas. Está ubicado en Madero 537, Tigre.

El secreto de los pastelitos crocantes para el 25 de Mayo

Uno de los grandes desafíos de esta preparación tradicional es lograr que la masa quede bien hojaldrada y crocante. El secreto está en la doble fritura, una técnica que utilizan muchos maestros pasteleros y cocineros especializados en cocina criolla.

La primera cocción se realiza a temperatura media, entre 160° y 170°, para que la masa se cocine de manera uniforme. Luego llega una segunda fritura a unos 180°, que permite que las capas del hojaldre se abran correctamente y consigan esa textura aireada y crocante tan característica.

Pastelitos criollos. Foto: Gentileza destinonea.

Además, muchos pastelitos tradicionales se terminan con un baño de almíbar caliente, que aporta brillo y un toque extra de dulzura. El relleno clásico sigue siendo el dulce de membrillo o el dulce de batata, aunque algunas versiones modernas incorporan otras combinaciones.

Más allá de las distintas recetas y versiones, los pastelitos de membrillo o batata siguen siendo uno de los grandes símbolos de la cocina argentina durante el 25 de Mayo. Compartirlos en familia o con amigos es también una forma de homenajear la historia y mantener viva una tradición que atraviesa generaciones.