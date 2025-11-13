El postre Cindor tiene su versión saludable: paso a paso para hacerlo sin azúcar pero con el sabor intenso de la chocolatada
La clásica chocolatada puede transformarse en un postre saludable, sin perder el sabor intenso del chocolate ni la textura suave del dulce de leche.
La famosa chocolatada Cindor de la infancia ahora tiene su versión en postre, pero más saludable y con todo el sabor intenso del chocolate combinado con la suavidad del dulce de leche.
La receta, publicada por el usuario de Instagram @lagalletitasweet, es fácil de preparar y perfecta para quienes buscan un postre sin azúcar, pero sin resignar el sabor clásico y tentador del chocolate.
Receta del postre Cindor saludable
Ingredientes:
- 1 yema
- 300 ml. de leche descremada o vegetal
- 15 gr. de fécula de maíz
- 40 gr. de chocolate 70% cacao
- Endulzante al gusto (5 cditas. de stevia líquido)
Para la crema:
- 100 ml. de crema de leche
- Endulzante al gusto
Paso a paso:
- En una olla, mezclar la leche con el endulzante y la yema, luego agregar la fécula y volver a mezclar y llevar a fuego medio.
- Mientras se revuelve, agregar el chocolate y mezclar hasta que se espese, retirar del fuego y dejar enfriar por completo.
- Una vez frío, pasar la preparación a los recipientes elegidos y reservar en la heladera hasta que enfríen.
- Para la crema, batirla junto con el endulzante hasta obtener una mezcla cremosa.
- Cubrir el mouse de chocolate con la crema, dejar en la heladera de 2 a 3 horas y ¡listo!