El postre Cindor tiene su versión saludable: paso a paso para hacerlo sin azúcar pero con el sabor intenso de la chocolatada

La clásica chocolatada puede transformarse en un postre saludable, sin perder el sabor intenso del chocolate ni la textura suave del dulce de leche.

Postre Cindor saludable. Foto: captura Instagram/lagalletitasweet

La famosa chocolatada Cindor de la infancia ahora tiene su versión en postre, pero más saludable y con todo el sabor intenso del chocolate combinado con la suavidad del dulce de leche.

La receta, publicada por el usuario de Instagram @lagalletitasweet, es fácil de preparar y perfecta para quienes buscan un postre sin azúcar, pero sin resignar el sabor clásico y tentador del chocolate.

Postre Cindor saludable. Video: Instagram/lagalletitasweet

Receta del postre Cindor saludable

Ingredientes:

1 yema

300 ml. de leche descremada o vegetal

15 gr. de fécula de maíz

40 gr. de chocolate 70% cacao

Endulzante al gusto (5 cditas. de stevia líquido)

Para la crema:

100 ml. de crema de leche Endulzante al gusto

Postre Cindor saludable. Foto: Foto: captura video Instagram/lagalletitasweet

Paso a paso: