Ni al horno ni como snack: cuál es la mejor forma de cocinar el zapallo sin que pierde sus propiedades esenciales para la salud

Este vegetal es uno de los más elegidos gracias a su versatilidad en la cocina, además de tener un sabor exquisito. Cómo cocinarlo de la mejor forma, según chefs profesionales.

Cuáles son los beneficios del zapallo. Foto: Freepik.

Uno de los vegetales más elegidos es el zapallo gracias a su versatilidad y a su sabor exquisito. Esta verdura puede utilizarse en sopas, guisos, acompañamientos e incluso en preparaciones dulces. Sin embargo, ciertos métodos de cocción pueden hacer que pierda parte de sus nutrientes y su sabor característico, especialmente cuando se hornea o se hierve por demás.

Para que esto no suceda, chefs profesionales recomiendan una cocción poco utilizada pero muy eficaz: al vapor. Esta forma de cocinar el zapallo permite conservar hasta el 90% de las vitaminas y minerales, y mantiene su sabor, color y textura.

Zapallo, verdura. Foto: Freepik.

Cómo cocinar el zapallo al vapor

Cortarlo en trozos medianos y pelarlos si se prefiere una textura más suave. Colocarlos en una vaporera o en una olla con una rejilla y un poco de agua en el fondo (sin que toque el zapallo). Tapar y cocinar durante 10 y 15 minutos, hasta que el zapallo esté tierno pero firme. Se le puede agregar hierbas frescas, como romero o tomillo, para potenciar el sabor y aroma.

Beneficios del zapallo

El zapallo es una de las verduras más elegidas porque es una fuente de vitaminas y además de ser fácil de digerir, hace bien a la salud. Algunos de los beneficios más importantes son los siguientes:

1. Es bajo en calorías:

El zapallo es el vegetal ideal para dietas de control de peso ya que aporta volumen y saciedad sin sumar muchas calorías.

2. Alto contenido de fibra:

Mejora la digestión

Regula el tránsito intestinal

Favorece la sensación de saciedad

Una cocción poco utilizada pero muy eficaz es al vapor.

3. Rico en vitaminas A y C:

Vitamina A : clave para la vista, piel y sistema inmunológico.

Vitamina C: antioxidante que fortalece defensas y favorece la producción de colágeno.

4. Aporta minerales esenciales:

Este vegetal aporta minerales importantes como potasio, magnesio y calcio, que ayudan al funcionamiento muscular y a mantener el equilibrio de líquidos.