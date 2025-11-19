Ni al horno ni como snack: cuál es la mejor forma de cocinar el zapallo sin que pierde sus propiedades esenciales para la salud
Este vegetal es uno de los más elegidos gracias a su versatilidad en la cocina, además de tener un sabor exquisito. Cómo cocinarlo de la mejor forma, según chefs profesionales.
Uno de los vegetales más elegidos es el zapallo gracias a su versatilidad y a su sabor exquisito. Esta verdura puede utilizarse en sopas, guisos, acompañamientos e incluso en preparaciones dulces. Sin embargo, ciertos métodos de cocción pueden hacer que pierda parte de sus nutrientes y su sabor característico, especialmente cuando se hornea o se hierve por demás.
Para que esto no suceda, chefs profesionales recomiendan una cocción poco utilizada pero muy eficaz: al vapor. Esta forma de cocinar el zapallo permite conservar hasta el 90% de las vitaminas y minerales, y mantiene su sabor, color y textura.
Cómo cocinar el zapallo al vapor
- Cortarlo en trozos medianos y pelarlos si se prefiere una textura más suave.
- Colocarlos en una vaporera o en una olla con una rejilla y un poco de agua en el fondo (sin que toque el zapallo).
- Tapar y cocinar durante 10 y 15 minutos, hasta que el zapallo esté tierno pero firme.
- Se le puede agregar hierbas frescas, como romero o tomillo, para potenciar el sabor y aroma.
Beneficios del zapallo
El zapallo es una de las verduras más elegidas porque es una fuente de vitaminas y además de ser fácil de digerir, hace bien a la salud. Algunos de los beneficios más importantes son los siguientes:
1. Es bajo en calorías:
También podría interesarte
El zapallo es el vegetal ideal para dietas de control de peso ya que aporta volumen y saciedad sin sumar muchas calorías.
2. Alto contenido de fibra:
- Mejora la digestión
- Regula el tránsito intestinal
- Favorece la sensación de saciedad
3. Rico en vitaminas A y C:
- Vitamina A: clave para la vista, piel y sistema inmunológico.
- Vitamina C: antioxidante que fortalece defensas y favorece la producción de colágeno.
4. Aporta minerales esenciales:
Este vegetal aporta minerales importantes como potasio, magnesio y calcio, que ayudan al funcionamiento muscular y a mantener el equilibrio de líquidos.