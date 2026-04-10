Cenas livianas para el frío: 3 recetas ideales para dormir sin pesadez
Consumir platos sin harinas refinadas ayuda a evitar picos de glucosa, mejorar la digestión y reducir la inflamación. Conocé los ingredientes y el paso a paso para hacerlas fácilmente en tu casa.
En temporada de otoño-invierno se suelen preparar platos calientes que están relacionados con comidas pesadas o con harinas refinadas. Sin embargo, existen opciones saludables sin harinas y rápidas.
Consumir platos sin harinas refinadas en la cena ayuda a evitar picos de glucosa, mejorar la digestión y reducir la inflamación. A continuación, las 3 recetas gastronómicas para cerrar el día con bienestar.
Las 3 recetas ideales para vencer la ola de frío polar en Argentina
1- Hamburguesas de lentejas al sartén
Ingredientes
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1/2 cebolla salteada
- 1 huevo
- Condimentos a gusto
Paso a paso
- Procesá todos los ingredientes hasta formar una pasta moldeable.
- Formá hamburguesas y cocinalas en sartén antiadherente con un toque de aceite.
- Se pueden acompañar con hojas verdes o un puré de coliflor.
2- Revuelto de zapallitos y huevo con cúrcuma
Una receta express, saciante y con ingredientes que siempre tenés en casa. El zapallito tiene alto contenido de agua y fibra, y el huevo aporta proteína de calidad.
Ingredientes
- 1 zapallito grande
- 2 huevos
- 1/4 cebolla
- Sal, pimienta, cúrcuma
El paso a paso de la preparación
- Rehogá la cebolla.
- Agregá el zapallito rallado o en cubitos y cociná hasta que esté tierno.
- Añadí los huevos batidos y condimentá.
- Cociná revolviendo hasta que quede firme.
- Se puede acompañar con palta o unas hojas verdes.
3- Sopa rápida de vegetales asados
Una opción perfecta para noches muy frías. Es caliente, liviana y ayuda a saciar sin sumar harinas.
Ingredientes
- 1 rodaja de calabaza
- 1 zanahoria
- 1/2 cebolla
- 1 diente de ajo
- Agua o caldo casero
El paso a paso de la preparación
- Asá los vegetales en horno o sartén con un chorrito de aceite de oliva.
- Luego procesalos con agua caliente hasta lograr textura de sopa crema.
- Podés condimentar con jengibre, cúrcuma o pimienta negra.
- Sumá semillas o un huevo poché para enriquecer.