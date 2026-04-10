Cenas livianas para el frío:

Receta saludable para la cena de invierno. Foto: Freepik.

En temporada de otoño-invierno se suelen preparar platos calientes que están relacionados con comidas pesadas o con harinas refinadas. Sin embargo, existen opciones saludables sin harinas y rápidas.

Consumir platos sin harinas refinadas en la cena ayuda a evitar picos de glucosa, mejorar la digestión y reducir la inflamación. A continuación, las 3 recetas gastronómicas para cerrar el día con bienestar.

Las 3 recetas ideales para vencer la ola de frío polar en Argentina

1- Hamburguesas de lentejas al sartén

Ingredientes

1 taza de lentejas cocidas

1/2 cebolla salteada

1 huevo

Condimentos a gusto

Hamburguesas de lentejas. Foto: Freepik.

Paso a paso

Procesá todos los ingredientes hasta formar una pasta moldeable. Formá hamburguesas y cocinalas en sartén antiadherente con un toque de aceite. Se pueden acompañar con hojas verdes o un puré de coliflor.

2- Revuelto de zapallitos y huevo con cúrcuma

Una receta express, saciante y con ingredientes que siempre tenés en casa. El zapallito tiene alto contenido de agua y fibra, y el huevo aporta proteína de calidad.

Ingredientes

1 zapallito grande

2 huevos

1/4 cebolla

Sal, pimienta, cúrcuma

Revuelto de zapallitos. Foto: Freepik

El paso a paso de la preparación

Rehogá la cebolla. Agregá el zapallito rallado o en cubitos y cociná hasta que esté tierno. Añadí los huevos batidos y condimentá. Cociná revolviendo hasta que quede firme. Se puede acompañar con palta o unas hojas verdes.

3- Sopa rápida de vegetales asados

Una opción perfecta para noches muy frías. Es caliente, liviana y ayuda a saciar sin sumar harinas.

Ingredientes

1 rodaja de calabaza

1 zanahoria

1/2 cebolla

1 diente de ajo

Agua o caldo casero

Sopa de vegetales asados. Foto: Freepik.

El paso a paso de la preparación