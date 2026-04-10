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Por Canal 26
viernes, 10 de abril de 2026, 17:00
Receta saludable para la cena de invierno.
Receta saludable para la cena de invierno. Foto: Freepik.

En temporada de otoño-invierno se suelen preparar platos calientes que están relacionados con comidas pesadas o con harinas refinadas. Sin embargo, existen opciones saludables sin harinas y rápidas.

Consumir platos sin harinas refinadas en la cena ayuda a evitar picos de glucosa, mejorar la digestión y reducir la inflamación. A continuación, las 3 recetas gastronómicas para cerrar el día con bienestar.

Las 3 recetas ideales para vencer la ola de frío polar en Argentina

1- Hamburguesas de lentejas al sartén

Ingredientes

  • 1 taza de lentejas cocidas
  • 1/2 cebolla salteada
  • 1 huevo
  • Condimentos a gusto
Hamburguesas de lentejas. Foto: Freepik.

Paso a paso

  1. Procesá todos los ingredientes hasta formar una pasta moldeable.
  2. Formá hamburguesas y cocinalas en sartén antiadherente con un toque de aceite.
  3. Se pueden acompañar con hojas verdes o un puré de coliflor.

2- Revuelto de zapallitos y huevo con cúrcuma

Una receta express, saciante y con ingredientes que siempre tenés en casa. El zapallito tiene alto contenido de agua y fibra, y el huevo aporta proteína de calidad.

Ingredientes

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  • 1 zapallito grande
  • 2 huevos
  • 1/4 cebolla
  • Sal, pimienta, cúrcuma
Revuelto de zapallitos. Foto: Freepik

El paso a paso de la preparación

  1. Rehogá la cebolla.
  2. Agregá el zapallito rallado o en cubitos y cociná hasta que esté tierno.
  3. Añadí los huevos batidos y condimentá.
  4. Cociná revolviendo hasta que quede firme.
  5. Se puede acompañar con palta o unas hojas verdes.

3- Sopa rápida de vegetales asados

Una opción perfecta para noches muy frías. Es caliente, liviana y ayuda a saciar sin sumar harinas.

Ingredientes

  • 1 rodaja de calabaza
  • 1 zanahoria
  • 1/2 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • Agua o caldo casero
Sopa de vegetales asados. Foto: Freepik.

El paso a paso de la preparación

  1. Asá los vegetales en horno o sartén con un chorrito de aceite de oliva.
  2. Luego procesalos con agua caliente hasta lograr textura de sopa crema.
  3. Podés condimentar con jengibre, cúrcuma o pimienta negra.
  4. Sumá semillas o un huevo poché para enriquecer.