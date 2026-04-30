Delicia matera: la receta de chipá con maicena más liviana y económica que vas a probar
Este bocadillo es perfecto para acompañar unos mates, para una merienda improvisada o incluso como snack salado. El sencillo paso a paso en la nota.
El chipá de maicena es una de esas recetas simples que siempre funcionan: pocos ingredientes, preparación rápida y un resultado que invita a repetir. Inspirado en el clásico del Litoral, esta versión es ideal para quienes buscan una textura más suave y delicada, sin perder ese sabor a queso tan característico.
Perfecto para acompañar unos mates, para una merienda improvisada o incluso como snack salado, el chipá de maicena tiene ese encanto casero que lo vuelve irresistible desde el primer bocado.
Ingredientes necesarios para preparar chipá de maicena en casa
- 250 g de maicena
- 150 g de queso semiduro rallado (tipo Mar del Plata o similar)
- 50 g de manteca (a temperatura ambiente)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
- 2 a 4 cucharadas de leche (según necesite la masa)
Paso a paso: cómo lograr una masa suave y aireada para hacer chipá de maicena
- En un bowl, mezclar la maicena, el polvo de hornear y la sal.
- Agregar la manteca y desmenuzar con las manos hasta lograr un arenado.
- Incorporar el queso rallado y mezclar bien.
- Sumar el huevo y comenzar a unir la masa.
- Añadir leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos.
- Formar bolitas pequeñas o bastoncitos.
- Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12–15 minutos, hasta que estén apenas dorados.
Tips clave para que no falle la receta de chipá de maicena
- No los cocines de más: el chipá de maicena debe quedar pálido, no tostado.
- Podés usar queso más intenso (tipo pategrás o reggianito) para más sabor.
- Son ideales para comer recién hechos, tibios.