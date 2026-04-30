Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
jueves, 30 de abril de 2026, 11:38
Chipá de maicena.
Chipá de maicena. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El chipá de maicena es una de esas recetas simples que siempre funcionan: pocos ingredientes, preparación rápida y un resultado que invita a repetir. Inspirado en el clásico del Litoral, esta versión es ideal para quienes buscan una textura más suave y delicada, sin perder ese sabor a queso tan característico.

Perfecto para acompañar unos mates, para una merienda improvisada o incluso como snack salado, el chipá de maicena tiene ese encanto casero que lo vuelve irresistible desde el primer bocado.

Ingredientes necesarios para preparar chipá de maicena en casa

  • 250 g de maicena
  • 150 g de queso semiduro rallado (tipo Mar del Plata o similar)
  • 50 g de manteca (a temperatura ambiente)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de sal
  • 2 a 4 cucharadas de leche (según necesite la masa)
Chipá de maicena. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Paso a paso: cómo lograr una masa suave y aireada para hacer chipá de maicena

  1. En un bowl, mezclar la maicena, el polvo de hornear y la sal.
  2. Agregar la manteca y desmenuzar con las manos hasta lograr un arenado.
  3. Incorporar el queso rallado y mezclar bien.
  4. Sumar el huevo y comenzar a unir la masa.
  5. Añadir leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos.
  6. Formar bolitas pequeñas o bastoncitos.
  7. Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.
  8. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12–15 minutos, hasta que estén apenas dorados.

Tips clave para que no falle la receta de chipá de maicena

  • No los cocines de más: el chipá de maicena debe quedar pálido, no tostado.
  • Podés usar queso más intenso (tipo pategrás o reggianito) para más sabor.
  • Son ideales para comer recién hechos, tibios.