Chipá de maicena. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El chipá de maicena es una de esas recetas simples que siempre funcionan: pocos ingredientes, preparación rápida y un resultado que invita a repetir. Inspirado en el clásico del Litoral, esta versión es ideal para quienes buscan una textura más suave y delicada, sin perder ese sabor a queso tan característico.

Perfecto para acompañar unos mates, para una merienda improvisada o incluso como snack salado, el chipá de maicena tiene ese encanto casero que lo vuelve irresistible desde el primer bocado.

Ingredientes necesarios para preparar chipá de maicena en casa

250 g de maicena

150 g de queso semiduro rallado (tipo Mar del Plata o similar)

50 g de manteca (a temperatura ambiente)

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

2 a 4 cucharadas de leche (según necesite la masa)

Chipá de maicena. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Paso a paso: cómo lograr una masa suave y aireada para hacer chipá de maicena

En un bowl, mezclar la maicena, el polvo de hornear y la sal. Agregar la manteca y desmenuzar con las manos hasta lograr un arenado. Incorporar el queso rallado y mezclar bien. Sumar el huevo y comenzar a unir la masa. Añadir leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos. Formar bolitas pequeñas o bastoncitos. Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12–15 minutos, hasta que estén apenas dorados.

Tips clave para que no falle la receta de chipá de maicena