Locro argentino: qué lleva y cómo hacer esta receta tradicional del 1° de Mayo
Una de las fechas más significativas para los argentinos merece celebrarse con un plato bien tradicional. Con su sabor profundo y su historia, el locro se convierte en la opción perfecta para reunir a la familia y disfrutar juntos durante los días frescos de otoño.
Este viernes 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador y no hay mejor manera de aprovechar el feriado que compartiendo un buen locro criollo casero en familia. Además de ser un clásico bien nuestro, es una de las comidas más completas y reconfortantes para afrontar los días frescos del otoño.
En esta ocasión, la receta es de Cocineros Argentinos y se destaca por ser económica, rendidora y fácil de preparar. El resultado de este paso a paso es un locro cremoso, sabroso y lleno de nutrientes, con carnes, verduras como calabaza y legumbres como porotos y maíz blanco.
Lista de ingredientes para 10 personas: todo lo que necesitás para hacer un riquísimo locro
- Aceite neutro, cantidad necesaria
- 2 kilos de patas de cerdo
- 1 pechito de cerdo
- 2 kilos de falda
- 8 chorizos de cerdo
- 3 chorizos colorados
- 2 kilos de maíz blanco
- 2 kilos de porotos pallares
- 3 kilos de zapallo anco
- 3 morrones rojos
- ½ paquete de cebolla de verdeo
- ¼ paquete de puerro
- 4 zanahorias
- Caldo de verduras, cantidad necesaria
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce y comino, a gusto
- 500 gramos de panceta ahumada
Paso a paso: cómo cocinar un locro argentino
- Primero, dejar en remojo el maíz blanco y los porotos pallares durante al menos 8 horas, cambiando el agua tres veces. Esto ayuda a que se cocinen de forma más pareja y en menos tiempo.
- En una olla amplia con un poco de aceite neutro, dorar el pechito de cerdo cortado en trozos grandes. Luego, agregar la panceta ahumada en bastones y cocinar hasta que esté bien crocante.
- Sumar la falda en trozos, las patas de cerdo previamente limpias y los chorizos (colorados y de cerdo) cortados en rodajas. Salpimentar y cocinar todo junto durante unos 15 minutos para que los sabores se integren.
- Incorporar el maíz y los porotos ya remojados, mezclar bien y cocinar durante 5 minutos más, revolviendo constantemente.
- Añadir los vegetales cortados en trozos grandes: zapallo, morrón rojo, cebolla de verdeo, puerro y zanahoria.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y comino, mezclando bien para distribuir los sabores.
- Cubrir la preparación con caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante aproximadamente 2 horas. Es importante controlar el nivel de líquido durante la cocción y agregar más caldo si hace falta.
- Cuando el zapallo esté completamente deshecho y el guiso tenga una textura espesa y cremosa, el locro estará listo para servir.
Un extra de sabor para tu locro: receta de la salsa picante
- 150 cc de aceite de maíz
- ½ atado de cebolla de verdeo
- 20 gramos de pimentón dulce
- 30 gramos de ají picante
- 70 cc de agua fría
Esta salsa es el broche de oro: se sirve bien caliente sobre el locro y le da ese toque irresistible que hace que cada cucharada sea todavía mejor.
Entre el perfume de las especias, las horas de cocción y la mezcla perfecta de carnes, legumbres y vegetales, este locro no falla.