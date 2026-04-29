Locro argentino. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este viernes 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador y no hay mejor manera de aprovechar el feriado que compartiendo un buen locro criollo casero en familia. Además de ser un clásico bien nuestro, es una de las comidas más completas y reconfortantes para afrontar los días frescos del otoño.

En esta ocasión, la receta es de Cocineros Argentinos y se destaca por ser económica, rendidora y fácil de preparar. El resultado de este paso a paso es un locro cremoso, sabroso y lleno de nutrientes, con carnes, verduras como calabaza y legumbres como porotos y maíz blanco.

Locro, plato bien argentino. Foto: Freepik.

Lista de ingredientes para 10 personas: todo lo que necesitás para hacer un riquísimo locro

Aceite neutro, cantidad necesaria

2 kilos de patas de cerdo

1 pechito de cerdo

2 kilos de falda

8 chorizos de cerdo

3 chorizos colorados

2 kilos de maíz blanco

2 kilos de porotos pallares

3 kilos de zapallo anco

3 morrones rojos

½ paquete de cebolla de verdeo

¼ paquete de puerro

4 zanahorias

Caldo de verduras, cantidad necesaria

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce y comino, a gusto

500 gramos de panceta ahumada

Paso a paso: cómo cocinar un locro argentino

Primero, dejar en remojo el maíz blanco y los porotos pallares durante al menos 8 horas, cambiando el agua tres veces. Esto ayuda a que se cocinen de forma más pareja y en menos tiempo. En una olla amplia con un poco de aceite neutro, dorar el pechito de cerdo cortado en trozos grandes. Luego, agregar la panceta ahumada en bastones y cocinar hasta que esté bien crocante. Sumar la falda en trozos, las patas de cerdo previamente limpias y los chorizos (colorados y de cerdo) cortados en rodajas. Salpimentar y cocinar todo junto durante unos 15 minutos para que los sabores se integren. Incorporar el maíz y los porotos ya remojados, mezclar bien y cocinar durante 5 minutos más, revolviendo constantemente. Añadir los vegetales cortados en trozos grandes: zapallo, morrón rojo, cebolla de verdeo, puerro y zanahoria. Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y comino, mezclando bien para distribuir los sabores. Cubrir la preparación con caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante aproximadamente 2 horas. Es importante controlar el nivel de líquido durante la cocción y agregar más caldo si hace falta. Cuando el zapallo esté completamente deshecho y el guiso tenga una textura espesa y cremosa, el locro estará listo para servir.

Locro para el 1° de mayo. Foto: Grok AI.

Un extra de sabor para tu locro: receta de la salsa picante

150 cc de aceite de maíz

½ atado de cebolla de verdeo

20 gramos de pimentón dulce

30 gramos de ají picante

70 cc de agua fría

Esta salsa es el broche de oro: se sirve bien caliente sobre el locro y le da ese toque irresistible que hace que cada cucharada sea todavía mejor.

Entre el perfume de las especias, las horas de cocción y la mezcla perfecta de carnes, legumbres y vegetales, este locro no falla.