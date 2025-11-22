Un clásico bocadito de dulce de leche para hacer en casa: el paso a paso para hacer deliciosas vauquitas

Con solo un par de ingredientes y media hora, se puede disfrutar de este delicioso dulce en la comodidad del hogar. Receta súper sencilla y económica.

El dulce de leche es el ingrediente principal de esta receta. Foto: Instagram @dulcedeleche_co

Todo un ícono, el bocadito de dulce de leche, también conocido como Vauquita, fue uno de los dulces más populares entre los chicos del siglo pasado. Especialmente en los recreos escolares, esta suave delicia era una de las golosinas preferidas por su sabor y textura inconfundibles.

Pese al paso del tiempo, la Vauquita sigue vigente y conserva fieles adeptos que no olvidan ese sabor que marcó su época.

Deliciosa y fácil de preparar esta receta con sulce de leche.

Lo mejor de todo es que hoy se puede replicarla en casa con ingredientes simples y económicos, y revivir esa dulzura típica de otras épocas.

Cómo es la receta tradicional de las Vauquitas caseras

Los ingredientes que se precisan para hacer un bocadito de Vauquita son los siguientes:

500 gramos de dulce de leche repostero ,

500 gramos de azúcar impalpable ,

Azúcar impalpable extra para espolvorear

El paso a paso para hacer el bocadito Vauquita

En un bowl, mezclar enérgicamente el dulce de leche con el azúcar impalpable hasta lograr una masa bien homogénea. Volcar la preparación sobre una fuente forrada con papel manteca. Distribuir de manera pareja y asegurarse de que tenga el mismo grosor en todos los lados. Espolvorear con azúcar impalpable por encima. Dejar reposar sin tapar en un lugar seco y templado durante al menos 20 minutos, para que se forme la clásica corteza azucarada.

El dulce de leche es el ingrediente principal de esta receta. Foto: Archivo Canal 26

El último paso es cortar en porciones rectangulares y servir. Además de sencilla, esta receta es muy rápida de hacer, dado que el tiempo total de preparación es de apenas 30 minutos.

Esta receta, con estos ingredientes, está pensada para rendir 30 porciones.

Tips adicionales para que quede más delicioso: