Palmeritas con masa de tarta ideales para un feriado: cómo hacer para que queden iguales a las de panadería

Con simples pasos se puede preparar una merienda rica y casera, ideal para acompañar con mate o para mojar en el café con leche.

Galletitas palmeritas. Foto: Freepik

Ideales para la merienda, las palmeritas son un clásico que nunca falla para acompañar el mate y una de las opciones más pedidas en panaderías. Aunque suelen comprarse, también se pueden hacer de forma casera y hay una versión muy simple.

Originalmente, las palmeritas se hacen con hojaldre casero y manteca, pero también existe una versión exprés usando masa ya preparada: las clásicas tapas para tarta. Eso sí, es clave que la masa sea hojaldrada y de buena calidad, para lograr ese resultado dorado y crocante que las hace parecer salidas de panadería.

Receta: ¿cómo hacer las mejores palmeritas?

Ingredientes:

Tapas de pascualina hojaldradas

Aceite, cantidad necesaria (poco, es solo para untar)

Azúcar a gusto (bastante, es lo que les da sabor)

Huevo (uno solo, se usa para pintar la superficie y que quede brillante)

Paso a paso:

Precalentar el horno a fuego medio y enmantecar una fuente para horno, sin ponerle harina. Lo mejor es que sea una placa o asadera. Extender la tapa de pascualina sobre papel film (algunas lo traen en el envase) Untar aceite con los dedos sobre la superficie, y espolvorear con el azúcar. Enrollar desde ambos lados hasta que el rollo se encuentren en el centro. Para que queden parejas, conviene ir enrollando una o dos veces de cada lado. Cortar con un cuchillo sin serrucho en rebanadas de menos de un centímetro de grosor. Acomodarlas en la fuente, y pintar con el huevo batido. Volver a espolvorear con azúcar. Llevar al horno 12 minutos o hasta que estén doradas, sin quemarse.

