Palmeritas con masa de tarta ideales para un feriado: cómo hacer para que queden iguales a las de panadería
Con simples pasos se puede preparar una merienda rica y casera, ideal para acompañar con mate o para mojar en el café con leche.
Ideales para la merienda, las palmeritas son un clásico que nunca falla para acompañar el mate y una de las opciones más pedidas en panaderías. Aunque suelen comprarse, también se pueden hacer de forma casera y hay una versión muy simple.
Originalmente, las palmeritas se hacen con hojaldre casero y manteca, pero también existe una versión exprés usando masa ya preparada: las clásicas tapas para tarta. Eso sí, es clave que la masa sea hojaldrada y de buena calidad, para lograr ese resultado dorado y crocante que las hace parecer salidas de panadería.
Receta: ¿cómo hacer las mejores palmeritas?
Ingredientes:
- Tapas de pascualina hojaldradas
- Aceite, cantidad necesaria (poco, es solo para untar)
- Azúcar a gusto (bastante, es lo que les da sabor)
- Huevo (uno solo, se usa para pintar la superficie y que quede brillante)
Paso a paso:
- Precalentar el horno a fuego medio y enmantecar una fuente para horno, sin ponerle harina. Lo mejor es que sea una placa o asadera.
- Extender la tapa de pascualina sobre papel film (algunas lo traen en el envase)
- Untar aceite con los dedos sobre la superficie, y espolvorear con el azúcar.
- Enrollar desde ambos lados hasta que el rollo se encuentren en el centro. Para que queden parejas, conviene ir enrollando una o dos veces de cada lado.
- Cortar con un cuchillo sin serrucho en rebanadas de menos de un centímetro de grosor. Acomodarlas en la fuente, y pintar con el huevo batido. Volver a espolvorear con azúcar.
- Llevar al horno 12 minutos o hasta que estén doradas, sin quemarse.
Ideas para tener unas palmeritas con sabor extra
- Con mermelada: poner en lugar de aceite y azúcar una capa fina de mermelada o dulce de membrillo o batata reducido con agua caliente.
- Con cacao y canela: pintar con aceite y espolvorear con 1 cda. de cacao (para chocolatada) mezclada con 1/2 cdta. de canela.
- Con mostaza: mezclar una cucharada de manteca pomada con 1/2 cdta. de mostaza y untar la masa antes de enrollar.
- Con queso: espolvorear con queso rallado luego de pintar con aceite.