Una receta saludable para un postre delicioso: cómo preparar muffins de mango en licuadora, sin azúcar ni harina

Si querés sumar variedad y opciones más nutritivas a tu alimentación, estos muffins de mango son una alternativa perfecta. Fáciles, rápidos y llenos de fibra y vitaminas. Un snack ideal para cualquier momento del día.

Muffins de mango. Foto: Grok.

¿Buscás variar las recetas tradicionales y consumir alimentos más saludables? Entonces esta receta de muffins de mango en licuadora se convertirá en una de tus predilectas.

Un sabor distintivo es lo que destaca esta preparación, junto con una textura húmeda y como plus, es sumamente sencilla, que hace de estos pequeños bocados una adaptabilidad especial, tanto sea para el desayuno como para la merienda e incluso también pueden funcionar como un snack saludable.

Muffins de mango. Foto: Grok.

Una ventaja clave para esta receta de muffins de mango

Una de las ventajas principales de esta receta es que no requiere harina ni azúcar refinada, por lo que resulta amigable para diferentes planes de alimentación.

Y es que la dulzura natural del mango ya es suficiente para lograr un resultado equilibrado y sabroso, que junto a la avena aporta fibra y una estructura de suavidad sin necesidad de ningún otro ingrediente.

Justamente, el uso de la licuadora hace más sencillo el proceso y permite conseguir una mezcla homogénea en pocos minutos.

Ingredientes y el paso a paso para preparar muffins de mango en licuadora

1 taza de mango maduro en cubos

1 taza de avena fina o instantánea

2 huevos

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de aceite (opcional)

Una pizca de canela (opcional)

Muffins de mango. Foto: Grok.

El paso a paso es sencillo: Primero, hay que colocar en la licuadora el mango, los huevos, la vainilla y el aceite, y procesarlos hasta obtener una mezcla cremosa.

El segundo paso es incorporar la avena, el polvo para hornear y la canela, y se vuelve a licuar hasta integrar.

El siguiente paso es distribuir la preparación en moldes enmantecados o aceitados, y hornearla a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Solo resta desmoldar, luego de dejar pasar unos minutos.

Muffins de mango. Foto: Grok.

Estos muffins aportan fibra, vitaminas A y C y energía de liberación sostenida, lo que los convierte en una opción equilibrada para quienes buscan recetas rápidas sin resignar nutrientes.

Hay que tener en cuenta que una porción de dos unidades aporta entre 160 y 190 calorías, dependiendo del tamaño y del uso de aceite.