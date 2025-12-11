No gastes de más en las fiestas: el corte rico, rendidor y económico para la mesa de Navidad y Año Nuevo

Tierno, sabroso y fácil de preparar, este corte es una alternativa ideal para mesas grandes. Cómo prepararlo y a cuánto se consigue en la carnicerías.

Mesa navideña, brindis. Foto: Pexels

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo siempre traen la misma pregunta: ¿qué cocinamos para mucha gente sin gastar de más? Entre tantas opciones, hay un protagonista que vuelve con fuerza por su sabor, practicidad y rendimiento: el pernil de cerdo.

Tierno, sabroso y fácil de preparar, el pernil es una alternativa ideal para mesas grandes. Además, permite resolver el menú principal sin complicaciones: se cocina prácticamente solo y alcanza para todos, sin necesidad de preparar múltiples platos.

Pernil de cerdo. Foto: Federación Porcina Argentina

Una opción que combina sabor, practicidad y economía

El pernil de cerdo es un verdadero “salvavidas” para las fiestas:

Es sabroso

Rinde para muchas personas

Es más económico por porción que otras carnes

Se prepara de manera sencilla

Permite múltiples presentaciones

Para quienes buscan una mesa festiva y abundante sin complicaciones, se trata del gran protagonista de fin de año.

Un menú festivo que rinde y cuida el bolsillo

Según señala la Federación Porcina Argentina en su web hoycerdo, el pernil o jamón trasero pesa entre 10 y 13 kilos, y uno de 10 kg rinde aproximadamente para 25 personas.

Con un precio promedio de $4500 por kilo, cocinar un pernil completo resulta una de las opciones más económicas por porción dentro de las carnes tradicionales.

Otra alternativa similar es la paleta, una pieza más chica (entre 6 y 7 kilos). Un corte de 5 kilos rinde para unas 12 personas, ideal para servir en sándwiches. Su precio promedio ronda los $4000 por kilo.

Ambas opciones permiten alimentar grupos grandes a un costo accesible, sin sacrificar sabor ni calidad.

Cerdo. Foto: Freepik

Cómo cocinar un pernil de cerdo en casa

Puede prepararse tanto en horno común como en horno de barro. Lo importante es respetar los tiempos de cocción, especialmente en cortes grandes, siguiendo la regla de oro: 50 minutos de cocción por cada kilo de carne.

Por ejemplo, un pernil de 10 kilos lleva unas 8 horas de cocción aprox. Paleta de 6 kilos tiene un tiempo de cocción de 5 horas.

Tips para lograr un pernil perfecto

Untarlo con una mezcla de aceite, sal, pimienta y especias.

Cocinarlo tapado las primeras horas para mantener la humedad.

Destaparlo al final para dorar.

Dejarlo reposar 20 minutos antes de cortar, para que quede jugoso.

Tres opciones de preparación para las fiestas

1. Pernil desmenuzado a la cuchara (tipo “pulled pork”)

Perfecto para sándwiches. Solo se necesita panes, aderezos y algunas ensaladas para completar. Rinde muchísimo y se sirve fácilmente, incluso en formato buffet.

2. Pernil al horno con especias y jugo de cocción

La versión más tradicional: dorado por fuera, tierno por dentro. Puede acompañarse con papas rotas, ensaladas, arroz, entre otros

3. Pernil glaseado (miel, mostaza y cítricos)

Ideal para una mesa navideña más elaborada. El glaseado le aporta brillo y un sabor equilibrado entre dulce y ácido.

También se puede comprar ya listo

Cada vez más carnicerías, rotiserías y locales gastronómicos ofrecen perniles y paletas ya cocidos, listos para servir.

Es una opción práctica para quienes no quieren pasar horas al horno, pero igualmente desean una comida abundante, rica y festiva.