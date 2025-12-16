Doña Petrona tiene su propia receta de huevos rellenos para Navidad: qué ingredientes lleva y cómo hacerla
Las fiestas de fin de año son la ocasión perfecta para cocinar unos ricos huevos rellenos y compartir con los invitados. El paso a paso, en la nota.
Los huevos rellenos son el acompañamiento perfecto para ensaladas, carnes, pollo o milanesas. Además, este plato conquista por su simpleza, ya que en apenas cinco minutos está listo para servir.
Ideales para llevar a la cena de Navidad y Año Nuevo, los huevos rellenos se pueden preparar con el relleno que más le guste a cada uno. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Doña Petrona, reconocida por su profesionalismo en la cocina, tenía su propia versión de este clásico y a continuación te mostramos cuál era.
Receta de huevos rellenos de Doña Petrona
Ingredientes:
- 6 huevos
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce para espolvorear
- Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón bien picado
Paso a paso:
- Colocar los huevos en una olla con agua fría y llevarlos a fuego fuerte.
- Cuando el agua rompa hervor, bajar la intensidad y cocinar durante 10 minutos.
- Retirarlos y enfriarlos de inmediato en agua helada para cortar la cocción.
- Pelarlos con cuidado y cortarlos a lo largo.
- Extraer las yemas suavemente y colocarlas en un bol.
- Pisarlas con un tenedor hasta lograr un puré bien liso.
- Incorporar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y el aceite, y mezclar hasta obtener una crema homogénea. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Rellenar las mitades de clara con la preparación, utilizando una cuchara o una manga pastelera.
- Espolvorear con pimentón dulce y llevar a la heladera hasta el momento de servir.
Más leídas