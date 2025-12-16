Doña Petrona tiene su propia receta de huevos rellenos para Navidad: qué ingredientes lleva y cómo hacerla

Las fiestas de fin de año son la ocasión perfecta para cocinar unos ricos huevos rellenos y compartir con los invitados. El paso a paso, en la nota.

martes, 16 de diciembre de 2025, 14:35
Los huevos rellenos son el acompañamiento perfecto para ensaladas, carnes, pollo o milanesas. Además, este plato conquista por su simpleza, ya que en apenas cinco minutos está listo para servir.

Ideales para llevar a la cena de Navidad y Año Nuevo, los huevos rellenos se pueden preparar con el relleno que más le guste a cada uno. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Doña Petrona, reconocida por su profesionalismo en la cocina, tenía su propia versión de este clásico y a continuación te mostramos cuál era.

Receta de huevos rellenos de Doña Petrona

Ingredientes:

  • 6 huevos
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pimentón dulce para espolvorear
  • Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón bien picado

Paso a paso:

  1. Colocar los huevos en una olla con agua fría y llevarlos a fuego fuerte.
  2. Cuando el agua rompa hervor, bajar la intensidad y cocinar durante 10 minutos.
  3. Retirarlos y enfriarlos de inmediato en agua helada para cortar la cocción.
  4. Pelarlos con cuidado y cortarlos a lo largo.
  5. Extraer las yemas suavemente y colocarlas en un bol.
  6. Pisarlas con un tenedor hasta lograr un puré bien liso.
  7. Incorporar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y el aceite, y mezclar hasta obtener una crema homogénea. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
  8. Rellenar las mitades de clara con la preparación, utilizando una cuchara o una manga pastelera.
  9. Espolvorear con pimentón dulce y llevar a la heladera hasta el momento de servir.