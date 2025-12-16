Doña Petrona tiene su propia receta de huevos rellenos para Navidad: qué ingredientes lleva y cómo hacerla

Las fiestas de fin de año son la ocasión perfecta para cocinar unos ricos huevos rellenos y compartir con los invitados. El paso a paso, en la nota.

Receta de huevos rellenos de Doña Petrona. Foto: Freepik.

Los huevos rellenos son el acompañamiento perfecto para ensaladas, carnes, pollo o milanesas. Además, este plato conquista por su simpleza, ya que en apenas cinco minutos está listo para servir.

Ideales para llevar a la cena de Navidad y Año Nuevo, los huevos rellenos se pueden preparar con el relleno que más le guste a cada uno. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Doña Petrona, reconocida por su profesionalismo en la cocina, tenía su propia versión de este clásico y a continuación te mostramos cuál era.

Receta de huevos rellenos de Doña Petrona. Foto: Unsplash.

Receta de huevos rellenos de Doña Petrona

Ingredientes:

6 huevos

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de aceite

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce para espolvorear

Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón bien picado

Paso a paso: